IKKE DENNE GANG, HOLMENKOLLEN: Sebastian Samuelsson kommer ikke til Oslo.

Svensk skiskytterstjerne avslutter sesongen – ikke frisk etter coronasykdom

Svenske Sebastian Samuelsson kommer ikke til start under verdenscupfinalen i skiskyting i Oslo denne uken. Han er fortsatt ikke frisk etter coronasykdom.

Samuelsson ble coronasmittet etter VM i skiskyting i tyske Oberhof.

«Fortsatt ikke helt frisk, derfor blir det ingen konkurranser på meg i Oslo», skriver svensken på Instagram mandag.

«Det betyr også at verdenscupsesongen er over for min del. Jeg tar med meg mange erfaringer og et helt fantastisk VM fra vinteren som har gått», fortsetter Samuelsson.

Han tok gull på fellesstarten under verdensmesterskapet i Tyskland for kort tid siden. I tillegg ble det tre bronsemedaljer.

Samuelsson sender også en liten beskjed til en av sine hardeste konkurrenter når han nå retter blikket mot neste sesong.

«Gratulerer til Johannes Thingnes Bø med sammenlagtseieren, virkelig velfortjent! Neste år skal jeg love å gi deg tøffere kamp», skriver svensken.