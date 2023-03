Storhamars Peter Quenneville scoret tre mål mot Manglerud Star torsdag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Rent bord for Storhamar, Oilers, Sparta og VIF i NM-sluttspillet

Det ble kort prosess i best av sju-serien i NM-sluttspillet for ishockeylagene Storhamar, Stavanger Oilers, Sparta og Vålerenga som er klar for semifinale.

Stavanger Oilers møter Sparta, mens Storhamar skal spille mot Vålerenga. Oilers' sportssjef Pål Higson opplyste om rogalendingenes valg til TV 2.

– Det var sju spennende kamper i fjor, og vi forventer en spennende serie denne sesongen òg, sa Higson om kampene mot Sparta.

– Vi må ta et valg, og mellom VIF og Sparta føler vi styrkeforholdet kanskje tipper litt i den retningen at Vålerenga har sett litt bedre ut den siste perioden, sa Higson.

Alle fire lagene avgjorde sine kvartfinaledueller med fjerde strake seier torsdag kveld. Oilers fortsatte overkjøringen av Lillehammer og vant 8-1, mens Storhamar vartet opp med nok en målfest mot Manglerud Star og vant 12-1.

Også Sparta trengte bare fire kamper for å bli klar for semifinale. Emil Lundberg ble matchvinner med sin 4-3-scoring fem minutter før slutt. Vålerenga kjempet seg til 6-4-seier over Frisk i den siste kampen.

– Sommerferie!

I Asker kom Frisk tilbake og utlignet fra 2-4. Thomas Valkvæ Olsen scoret hattrick mot Oslo-laget, som kom tilbake med 5-4 fra finske Mika Partanen med to minutter igjen før Thomas Olsen satte inn 6-4 i tomt bur etter en dramatisk avslutning.

Jørgen Karterud scoret i sjette kamp på rad for VIF.

– Det er deilig at det har løsnet ordentlig. Jeg slipper til bra om dagen, sa Karterud til TV 2.

Frisk er ferdigspilt for sesongen, og fansen virket ikke å være misfornøyd med det.

– Sommerferie, sommerferie! ropte Frisk-fansen taktfast.

42 år gamle Anders Bastiansen spilte sin siste kamp i karrieren og ble hedret på isen etter nederlaget. Han endte med 635 kamper for Frisk.

Målfester

I den tredje perioden scoret hamarsingene hele sju ganger mot Manglerud Star. Canadiske Peter Quenneville scoret tre av målene. Han er toppscorer i sluttspillet med ni mål. Storhamar har feid over MS i de fire kvartfinalene, og Marcus Bryhnisveen scoret torsdag det som ble lagets eneste mål i de fire oppgjørene.

Lillehammer har ikke vært noe høyt hinder for Oilers, som vant komfortabelt også torsdag kveld. De to hjemmekampene endte med henholdsvis 11-1- og 13-0-seier. Målforskjellen i de fire kampene endte på hele 36-3 etter 8-1-seieren torsdag.

