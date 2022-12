Ten Hag håper på United-salg: − Det vil bli bedre

Manchester United-manager Erik ten Hag er positiv til et eventuelt salg av klubben. Han mener det er behov for investeringer for å holde tritt med rivalene.

NTB

Erik ten Hag har holdt samtaler med klubbens administrerende direktør Richard Arnold.

– Det jeg har fått vite er at det vil gjøre det mulig å investere mer. Vi snakket om hvilken kultur vi ønsker og mål vi har. Han (Arnold) bekreftet at det ikke vil endre seg, men heller gjøre det bedre for at det vil være mer penger tilgjengelig for dette prosjektet, sa nederlenderen på et pressetreff under treningsleiren i Spania.

United-manageren er klar på at det trengs investeringer for å hamle opp med de største konkurrentene.

– Newcastle er på vei, også West Ham. Man ser det ikke på tabellen nå, men det er investert masse i dem. man kan fort telle opp syv eller åtte klubber som vil kjempe om tittelen i Premier League, fortsatte han.

Glazer-familien opplyste i november at de var åpne for å selge klubben de har eid siden 2005. De har fått mye kritikk for måten de har styrt den engelske gigantklubben på.

United ligger på femteplass med 26 poeng etter 14 kamper. Det skiller elleve poeng opp til serieleder Arsenal.