Tottenham og Brighton kan bli straffet etter trenerbråk

Det engelske fotballforbundet (FA) etterforsker hendelsen som endte med at managerne Cristian Stellini og Roberto De Zerbi ble sendt på tribunen.

NTB

Duoen ble utvist etter at begge benkene ble involvert i en heftig ordveksling i andre omgang av Premier League-kampen 8. april.

FA opplyste onsdag kveld at saken blir etterforsket.

«Det påstås at begge klubber ikke klarte å sikre at deres folk i teknisk sone oppførte seg på en ryddig måte og oppførte seg på en måte som er upassende», opplyser en talsperson for FA.

Tottenham vant kampen 2-1 etter et sent mål av Harry Kane.

Tottenham og Brighton har fått frist til mandag på å svare for seg.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post