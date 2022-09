Kommentar

Strømkrisen skaper klasseskille - idretten trenger hjelp

Furuset har likviditetsproblemer på grunn av strømprisene. Anders Moe Kristiansen og Vidar H. Norengs, daglig leder for Furuset ishockey og Furuset Idrettsforening, fortviler over situasjonen.

Den eskalerende strømkrisen kan gi idretten et helt nytt klasseskille. Noen vil knapt merke det, andre risikerer strømstans for aktiviteten.

Det er god grunn til at Norges idrettsforbund nå slår på stortrommen i bønnen til politikerne om mer strømstøtte.

Etter store problemer med frafall under pandemien, er det siste barn og unge nå trenger at idrettstilbud stenges ned fordi idrettslagene ikke har råd til strømregningen.

Det er få idrettslag som har store oppsparte midler.

Mange har allerede strukket strikken til den akseptable tålegrensen, og tidvis over den, for hva det er rimelig å kreve inn i kontingenter av foreldre.

Derfor blir sårbarheten stor når strømregningene eksploderer, og det er til å håpe at politikerne tar alarmen fra Berit Kjøll & co på alvor.

Det er grunn til å lytte til idretten. Noe må åpenbart gjøres.

SLÅR ALARM: Berit Kjøll, president i Norges Idrettsforbund.

Det betyr ikke nødvendigvis at idretten bør få gjennom absolutt alt de ber om, men regjeringen bør virkelig se nærmere på hvor hardt landets største folkebevegelse rammes av strømkrisen.

Her er det foreløpig vanskelig å få ordentlig oversikt over hvor hardt og bredt idrettsbevegelsen risikerer å lide.

Det som kanskje ikke kom så tydelig frem da idrettsorganisasjonen trykket på den store røde knappen, er hvor forskjellig strømsituasjonen vil slå ut i Idretts-Norge.

Med så store geografiske forskjeller vi har på strømprisen i landet, vil vi nødvendigvis få enorme ulikheter også hva gjelder situasjonen i idrettslagene. I noen deler av landet står idrettslag på kanten av stupet, i andre like støtt som normalt.

Men også innad i samme område vil trolig forutsetningene variere voldsomt. Noen idrettslag eier sine egne fasiliteter, mens andre anlegg er eiet og driftet av det offentlige. Enkelte steder kan kommunen eie anlegget, mens avtaler om drifting likevel skape strømutfordringer for idrettslagene.

Det vil selvsagt også sprike ut fra hva slags aktivitet man holder på med. Idrettsgrener som trenger isflater, snøkanoner eller undervarme for å kunne holde på vil nødvendigvis stå overfor mye verre problemer enn de som er mindre avhengig av kilowatt-timer.

I det store bildet hadde det vært interessant med en mer detaljert kartlegging av idrettens strømkrise enn det som så langt er ute. Vi vet at skoen trykker, men ikke helt hvor hardt.

Men selv om vi mangler en del brikker i puslespillet, er det dypt bekymringsfullt å høre om idrettslag som møter veggen.

MÅ ØKE AVGIFTENE: Høye energipriser gjør at Oslo-klubben KFUM øker treningsavgiftene for barn og unge.

Det store spørsmålet som da dukker opp, er hvor høyt idretten bør prioriteres opp mot andre grupper som lider i en krevende tid for alle. Den balansegangen er ikke enkel.

Dagens ordning dekker 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt. Den ber idretten om å få økt til minst det samme som husholdningene får fremover, men Berit Kjøll vil aller helst ha enda mer.

Spørsmålet er om det er å gå hakket for langt å be om 90 prosent for alt over 50 øre/kWt, sett opp mot andre trengende formål.

Det blir til syvende og sist et politisk prioriteringsspørsmål. Mens opposisjonen lett kan rope om mer, må regjeringen veie idrettens behov opp mot et helhetsbilde. Slik sett ser vi paralleller til debatten under pandemien, men med et partipolitisk rollebytte.

Det er definitivt realitet i at idretten trenger hjelp. Vinteren kan bli brutal for mange barn og unges fritidstilbud dersom noe ikke gjøres. Men akkurat hvor dypt det er rimelig at politikerne skal grave i lommene, er det spørsmål det ikke er så lett å besvare akkurat nå. For å kunne mene noe sikkert om det, bør vi få mer fyllestgjørende fakta på bordet.

Det som uansett fremstår hevet over tvil, er at forskjellene for en organisasjon med mottoet «idrettsglede for alle» kommer til å øke også som en konsekvens av strømkrisen.

Og det er leit i seg selv.