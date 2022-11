LANGT FÆRRE: 156.000 så England – Iran i gruppespillet i årets VM. I 2018 så 1.000.000 gruppespillkampen mellom England og Tunisia.

Stort fall i seertall: − Vanskelig å kunne forvente noe

For fire år siden sto jubelen i taket hos NRK og TV 2 over TV-tallene i VM. Tallene så langt er svake.

Den mest sette kampen så langt i VM er Frankrike – Australia. Den var det 328.000 seere som fikk med seg på NRK. Etter gruppespillet i VM i Russland i 2018 sto jubelen i taket over de gode seertallene. 1.020.000 seere fikk med seg gruppespillskampen Brasil – Sveits.

– Dette er et spesielt mesterskap på mange måter, noe som gjør det vanskelig å sammenligne TV-tallene med tidligere utgaver. Vi har aldri hatt et fotball-VM på denne tiden av året, og heller ikke i et land som får så massiv kritikk. Det har selvfølgelig en innvirkning på tallene, sier sportsredaktør i NRK Espen Olsen Langfeldt til VG.

Etter onsdagens kamper har NRK vist syv kamper. Snittallet på seere ligger på 188.000 så langt. I 2018 hadde NRK et snitt på 521.000 etter gruppespillet var ferdig.

I en undersøkelse gjort av VG før VM svarte nesten 1 av 5 nordmenn at de skulle boikotte fotball-VM i Qatar.

Info TV-tall i VM hittil TV 2: Qatar-Ecuador: 235.000 seere. USA – Wales: 227.000 seere. Argentina – Saudi-Arabia: 103.000 seere. Danmark – Tunisia: 142.000 seere. Belgia – Canada: 223.000 seere. NRK: England – Iran: 156.000 Senegal – Nederland: 220.000 Mexico – Polen: 204.000 Frankrike – Australia: 328.000 Marokko – Kroatia: 81.000 Tyskland – Japan: 138.000 Spania – Costa Rica: 187.000 Vis mer

I de fem kampene TV 2 har vist etter onsdagens kamper har de et gjennomsnitt på 186.000 seere.

– Hva er dommen så langt?

– Det er altfor tidlig å si. Vi snakker i utgangspunktet om et VM i desember kontra et VM i juni. Vi snakker om tidlige kamper, ulike oppgjør, ulike tidspunkter på døgnet. Det er for tidlig å gjøre noen sammenligninger basert på tidligere mesterskap, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl til VG.

– Er dere fornøyde?

– Tallene er som de er. Vanskelig å kunne forvente noe når vi ikke har hatt et mesterskap på denne tiden av året, svarer Dahl.