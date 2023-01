Kilde hyller kjæresen Mikaela Shiffrin: Slo verdenscuprekorden til Lindsey Vonn

Endelig ble Mikaela Shiffrin (27) den mestvinnende kvinnealpinisten i verdenscupens historie. Tirsdagens seier førte henne forbi Lindsey Vonn.

NTB-Polaris

Både Shiffrin og Vonn sto med 82 seirer i verdenscupen foran storslalåmrennet i Kronplatz i Italia, men med Shiffrins seier kom hun opp i 83 seirer.

Rett etterpå la Aleksander Aamodt Kilde ut en hilsen på Instagram med teksten: Goat «Greatest of all time», mange hender som former et hjerte og stjerner i øynene.

Ingen kvinner har vunnet mer i verdenscupen. Snart er hun nok også forbi Sveriges Ingemar Stenmark. Sistnevnte har 86 seirer, og det er flest seirer uansett kjønn.

Shiffrin er bare 27 år, og uten skader er det gode muligheter for at Aleksander Aamodt Kildes kjæreste tar seg forbi den svenske legenden allerede denne sesongen.

Ragnhild Mowinckel hadde 1,41 sekunder opp til ledende Mikaela Shiffrin etter første omgang. Da lå hun på 9.-plass. I 2. omgang klaffet det ikke for Molde-jenta og hun falt ned til 11.-plass etter en solid feil i henget.

Mowinckel tok karrierens tredje verdenscupseier da hun vant super-G i Cortina d'Ampezzo sist helg.

USAs Mikaela Shiffrin i St. Anton tirsdag.

Thea Louise Stjernesund kjørte seg oppover listene etter en variabel 1. omgang. Hun endte til slutt opp med 16.-plass etter en god 2. omgang.

Mina Fürst Holtmann lå på 18.-plass etter 1. omgang, men kjørte ut i 2. omgang.

Maria Therese Tviberg kjørte ut i 1. omgang.