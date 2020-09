TIL ITALIA: Jens Petter Hauge (til venstre) og Philip Zinckernagel er klare for sesongens hittil største oppgave - bortekamp mot AC Milan og Zlatan Ibrahimovic på San Siro. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

AC Milan-sjef om Glimt: – Unge og hurtige

AC Milan-trener Stefano Pioli roser Bodø/Glimt før kvalifiseringskampen til Europa League på San Siro torsdag kveld.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har en veldig viktig kamp på torsdag, sier Pioli i et intervju gjengitt på klubbens hjemmesider etter 2–0 mot Bologna og Zlatan-show mandag kveld.

Se høydepunktene fra den kampen her:

Pioli har bitt seg merke i Glimts strålende form denne sesongen. Den suverene serielederen er så langt ubeseiret i Eliteserien, og har kun tapt poeng i to kamper. Samtidig har de scoret svimlende 65 mål.

– Vi møter et lag som ikke har tapt en kamp på ni måneder - og som har spilt 20 ligakamper uten å tape, sier Milan-sjefen.

Torsdag kveld venter sesongens hittil tøffeste oppgave for Jens Petter Hauge & Co: AC Milan og Zlatan Ibrahimovic på San Siro i tredje kvalifiseringsrunde til Europa League.

– De er unge og hurtige, så vi må komme oss etter denne kampen. Vi trenger en prestasjon AC Milan-verdig. Da vil vi gå videre fra den kampen, fortsetter Pioli.

les også Glimt-treneren etter Zlatan-show: – Vi ligger ikke og skjelver om natten

– Spillerne er alltid klare til å gjøre jobben og ikke gi opp. De fortjener all mulig ros, legger han til.

Til tross for at det er hjemmelaget som har favorittstempelet, er Glimt-spillerne offensive. Etter trekningen sa Jens Petter Hauge til VG at de absolutt ikke har gitt opp drømmen om gruppespill i Europa League.

– Det som er så fint med fotball er at kampen skal spilles og på 90 minutter kan alt skje. Vi gleder oss og jeg personlig føler vi har muligheter til å få med oss noe derfra, sa han den gangen.

Dersom Glimt skulle klare å vinne i Milano, blir det også bortekamp i siste runde. Det blir mot enten tyrkiske Besiktas eller portugisiske Rio Ave.

I helgen ladet Glimt opp til storkampen med 3–0-seier mot Brann borte:

Publisert: 22.09.20 kl. 08:21

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

