TID MED KJÆRESTEN: Charlotte Kalla har slitt de siste sesongene, men nå har hun tro på en opptur. Her fra et pressetreff i Torsby i august. Coronatiden har hun brukt godt sammen med kjæresten Fredrik Karström.

Kalla fikk plutselig mye kjærestetid: – Corona åpnet en kjempemulighet

Charlotte Kalla (33) har slitt voldsomt de siste sesongene, men nå håper hun coronatiden, som har gitt henne mye tid sammen med kjæresten Fredrik Karström, skal gi henne et løft.

Det er snart to år siden Kalla var på pallen i et verdenscuprenn individuelt. I desember 2018 ble hun nummer to, slått av Therese Johaug med over ett minutt på 15 kilometer friteknikk, på Beitostølen.

Nå gyver hun løs på en ny sesong med ny skiteknikk og en personlig konto fylt opp med uvanlig mye kjærestetid.

– Ta dette med corona: Det åpnet en mulighet for å være kjempemye sammen. I vår håpet jeg i det lengste at det skulle bli en konkurranseavslutning, men i stedet fikk jeg en kjempelang friperiode, på et tidspunkt jeg normalt ikke skulle hatt mulighet til å tilbringe så mye tid sammen med ham, sier Kalla i et nytt intervju med den svenske avisen Dagens Nyheter.

Kalla var tidligere sammen med langrennskollega Anders Svanebo i seks år. Etter tre år som singel møtte hun eiendomsmegleren Fredrik Karström i Sundsvall, hvor begge bor. Paret flyttet sammen i september i fjor. Sundsvall ligger helt øst i Sverige på høyde med Røros.

SAMBOER MED KALLA: Fredrik Karström bor sammen med den svenske skiyndlingen i Sundsvall. Der jobber han som eiendomsmegler. Foto: Hittamaklare.se/Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Det er snart tre år siden Kalla vant et skirenn i verdenscupen. Hun fikk en opptur med VM-gull på stafett i Seefeld i 2019, men det er blitt mange tårer i frustrasjon over å være fryktelig langt bak Therese Johaug de siste sesongene. Hun har 52 pallplasser i verdenscupen.

Dagens Nyheter skriver at Kalla har opplevd en ubalanse på sensommeren og høsten, fordi kroppen har vært trent helt ned og det har virket vanskelig å komme over i konkurranseform. Avisen skriver også at hun har savnet et sosialt liv når familie og venner har vendt tilbake til hverdagen etter sommerferien.

Sommeren for to år siden la Kalla ut treningsbilder i sosiale medier som fikk stor oppmerksomhet, fordi mange mente det minnet om Marit Bjørgen:

Den svenske veteranen trigges av at personligheter som Frida Karlsson og Linn Svahn har slått til.

– Det er det her jeg har drømt om hele karrieren, at det skal være løpere med ulike styrker som kan løfte hverandre. At man har det ekstra krydderet. Jeg vet at jeg kanskje ikke henger med i juli og august, men det er en kriblende tanke at når jeg har gjort grunnarbeidet, så skal jeg kunne være med å utfordre. Men jeg er ydmyk med tanke på at de andre holder et kjempehøyt nivå, sier Kalla til Dagens Nyheter, også gjengitt av Expressen.

Verdenscupsesongen starter i finske Ruka fredag 27. november.

