Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 er opptatt av å komme i gang med fotballen, men så rettferdig som mulig. Foto: Berit Roald / NTB

Sarpsborg med terminliste-forslag til NFF: − Vi regner med de tar den utfordringen

Eliteserieklubben Sarpsborg 08 håper NFF vil sette opp klubbene som er rammet av treningsnekten mot hverandre i starten.

Av NTB-Lars Eide

Publisert: Nå nettopp

– Mer rettferdig, mener Thomas Berntsen.

Han er sportssjef i Sarpsborg 08 som er blant klubbene som ikke får trene felles før 12. april. Han mener at om seriestarten skal gå 9. mai, slik den er satt opp nå, bør forslaget hans gå gjennom.

Berntsen har disse argumentene for sin løsning:

* Vi har samme inngang til seriestarten som gir en viss rettferdighet. At vi skal spille mot lag med full oppkjøring og mange kamper, blir ikke helt fair.

* Det vil redusere på mobiliteten og reiseavstand, som er bra.

* Hvis det oppstår smitte, er det i et område hvor det allerede har vært smitte, så man drar det ikke med andre steder.

* Det blir en annen intensitet i de kampene enn om vi møter et lag som har trent for fullt. Vi vil henge med, men vil ikke tåle det.

– Vi regner med og håper de tar den utfordringen, sier Berntsen til NTB.

Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), opplyser at de har fått mange innspill som skal bearbeides sammen med NFF.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF sier til NTB at han ikke kjenner forslaget i detalj ennå, men at NFF er i dialog med alle interessenter og håper å komme med flere detaljer om seriestarten «om ikke så lenge».

Jubel av Raja-melding

Flere klubber har spekulert i forskjellige måter å omgå treningsnekten. Utenlandstur, eller en samling i en kommune uten samme tiltaksnivå, har flere klubber opplyst som muligheter.

Sarpsborg 08 skal bruke påsken til å trene for fullt innenfor rammene som er gitt, og Berntsen understreker at de er fornøyde med at det kan gå mot sesongstart.

– Det var en jubeldag for oss da myndighetene åpnet for at vi kan utøve yrket vårt igjen. Vi er ikke bortskjemte unger på julaften som ikke blir fornøyde før vi får enda en presang. Vi er opptatt av å få i gang produktet og jobbe. Vi tror det norske folk trenger at fotballen kommer i gang, sier han.

LSK-nekt

Åtte klubber er rammet av treningsnekten. Odd og Sandefjord får ikke ha fellestreninger fram til 6. april. Ulike «boble-løsninger» der klubbene samles har også blitt diskutert. Lillestrøm vil ikke gå med på seriestart den planlagte helgen hvis de må vente til 12. april.

– Det er helt uaktuelt for oss å gå med på seriestart før 8..- 9. mai så lenge vi ikke får trent før 6. april, fastslår sportssjef Simon Mesfin overfor Romerikes Blad.

Fortsatt herjer det stor usikkerhet ettersom det ikke er mulig å forutsi den fremtidige smittesituasjonen Eliteserien var planlagt sparket i gang 5. april. Dette ble tidligere i mars utsatt til 1.- og 2. mai. Deretter ble det ytterligere skjøvet på en uke.

Avventende

Generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt var onsdag avventende etter regjeringens melding om åpning for treningskamper.

– Hvis ikke hele landet åpner opp, er vi like langt. Og så ligger det et forbehold om at smitten må gå ned. Vi trenger tydeligere signaler, for først når vi vet hvor det bærer (med smitten) kan vi planlegge for åpningen av ligaene i mai, kommenterte NFF-sjefen.