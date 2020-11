SJEFEN VASKET: Langrennssjef Espen Bjervig var renholdsansvarlig da Heidi Weng og resten av landslagsløperne møtte pressen på Beitostølen torsdag. Foto: Terje Pedersen

Landslagslegen: Ingen landslagsløpere coronatestet før åpningsrennet

BEITOSTØLEN (VG) Skiforbundet hadde ingen obligatorisk coronatesting av de 19 landslagsløperne, som stiller til start under den nasjonale langrennsåpningen, før de kom til Beitostølen.

Nå nettopp

Under mediedagen ankom Heidi Weng pressetreffet med munnbind, store briller og hansker. Hun er livredd for coronasmitte.

– Til tider syns jeg coronatiden har vært veldig kjip, sier Heidi Weng.

Den siste tiden har hun knapt møtt noen, heller ikke søsteren som bor i nærheten i Lillehammer eller kjæresten som jobber i Oslo.

– Jeg drømmer om at vi kan få en vaksine så alt kan bli som normalt, og at sesongen kunne blitt lettere. At hele verden hadde blitt lettere. At alle kunne tatt på hverandre, sier Weng til VG.

Av 22 landslagsløpere deltar 19 av dem i den nasjonale åpningshelgen. Johannes Høsflot Klæbo og Lotta Udnes Weng vant sprinten fredag:

les også Joshua King er coronasmittet: – I går var det ganske ille

Landslagslege Øystein Andersen forteller til VG at første testing av løperne blir til uken, før de reiser til verdenscupåpningen i Finland.

– Det var ingen obligatorisk test i forkant her. Det var det ikke. Vi skal teste nå først i forbindelse med verdenscupen i Ruka, sier landslagslegen til VG etter sprinten fredag.

– Når skal løperne testes?

– Vi tester så vi har testsvar når vi kommer til Finland. Så blir vi testet på nytt der, svarer Andersen.

Stoler på løperne

Landslagslegen forteller at han må stole på løperne og støtteapparatet.

– Vi er nødt til å holde avstand og være ærlig med symptomer. Personlig hygiene. Det er det vi får gjort. Så må vi teste, og forholde oss til de svarene som kommer, sier Andersen.

LANDSLAGSLEGE: Øystein Andersen på Beitostølen under sprinten fredag. Foto: Geir Olsen

Langrennssjef i skiforbundet Espen Bjervig er tydelig på at coronatesting foran Beitostølen ikke er nødvendig.

– Alle er så klar over konsekvensene av å spre smitte. Jeg er sikker på at ikke en eneste løper ville stilt opp om den var i tvil om smittet, sier Bjervig til VG.

– Du stoler på løperne?

– Ja, jeg gjør det, svarer Bjervig.

Rundt 200 løpere og støtteapparat er med på Beitostølen.

– Det hadde vært å overbelaste helsevesenet om alle skulle coronatestet seg før de kom hit. Vi har klare retningslinjer, sier Bjervig.

Han forteller at han selv har testet seg siden pandemien brøt ut i mars. Det har vært negativt.

I kjørereglene for å gjennomføre åpningsrennene er det ingen krav fra kommuneoverlege Arild Jacobsen i Øystre Slidre kommune om coronatesting for å stille til start. VG har ikke lyktes å få en kommentar fra ham.

Den store skrekken

Landslagslege Andersen mener smitten som nå teller fem spillere på fotballandslaget er den store skrekken. Som en del av corona-tiltakene skal det være med lege på alle skirenn denne sesongen.

– Vi ønsker ikke smitte inn. Vi gjør det vi kan for å hindre det. Jeg ønsker ingen tilfeller, men vi er jo ikke garantert noe på noe sted, sier Andersen.

– Tror du smitten og spredningen i fotballandslaget er skjerpende?

– Ja, det er skjerpende. Vi må være på tå hev hele tiden. Vi må innfinne oss med at det er en risiko. Og på et sted må vi velge å ta den risikoen, om vi velger ikke å ta den risikoen, så kan vi like så godt bli hjemme, svarer Andersen.

– Har du sendt hjem noen med symptomer?

– Nei, svarer Andersen.

les også Maren (26) måtte tilbake på håndballtrening etter to positive coronatester: – Ekkelt

SPRINTPALLEN: Johannes Høsflot Klæbo vant foran Erik Valnes (t.v.) og Håvard Solås Taugbøl. Foto: Geir Olsen

Johannes Høsflot Klæbo gjorde alle intervjuer på mediedagen på telefon. Fredag tok han seiersintervjurunden med tometers avstand til journalistene. Han syns det er skremmende å høre om smitten i fotballandslaget.

– Det er synd å høre at de er blitt smittet, og at dem ikke har klart å holde seg unna. Selv om jeg ikke har noen innsikt i hvordan de har reist og slike ting, sier Klæbo til VG.

Erik Valnes ble nummer to bak Klæbo på sprinten. Han mener det er ekstremt viktig å ha en plan dersom en i laget blir smittet.

– Blir det et tilfelle så må man ta de forholdsreglene så det blir spredd til så få som mulig. Man får det idrettsmessig litt tettere på seg når man ser fotballandslaget. Det er en vekker, det kan skje. Vi har et godt system og jeg stoler på at det funker, sier Valnes.

Publisert: 21.11.20 kl. 02:50

Les også