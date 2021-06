Dønnum haltet av banen etter grisetakling: − Frykter det er alvorlig

VALLE (VG) (Vålerenga - Odd 1–1) Aron Dønnum ble meid ned av John Kitolano etter drøyt 20 minutter på Valle. Odd-spilleren slapp unna med gult kort.

Vålerenga-profilen kunne ikke fortsette, og etter kampen lå han på behandlingsbenken da de andre spillerne skulle gjort intervjuer.

VG ventet lenge for å få Vålerenga-spillerne i tale etter kampen, så kom beskjeden om at trener Dag-Eilev Fagermo var den eneste som kom til å være tilgjengelig for intervju i kveld.

Vålerenga-treneren forteller til VG at skadeomfanget til Dønnum foreløpig er ukjent.

– Det vet vi ikke, vi må se an i morgen. Vi frykter det er alvorlig, sier Dag-Eilev Fagermo til VG.

– Den type taklinger har ikke noe på en fotballbane å gjøre. Vi må ta vare på de beste spillerne, fortsetter treneren.

Han hevder dommer Svein Oddvar Moen innrømmet at det burde vært delt ut et rødt kort. Det bekrefter Moen selv overfor VG.

– Ute på banen vurderte vi den som en hensynsløs takling. Vi så at Vålerenga kunne få en fin overgangsmulighet, og gikk tilbake for å gi gult kort. Men det vi ser etterpå er at det er for mye kraft i den. Så er det kjedelig at spilleren blir skadet. Med fasit i hånd kunne det nok vært gitt et rødt kort, sier dommer Svein Oddvar Moen til VG om situasjonen.

– Legger meg flat

Det var etter 22 minutter at Odd-spiller John Kitolano gikk inn i en takling på Aron Dønnum med voldsom fart. Dønnum ble liggende og måtte til slutt byttes ut. Odd-spilleren slapp unna med gult kort.

– Det er en 50/50-duell. Det er en kjapp situasjon, så jeg rekker ikke tenke. Men jeg har sett videoen, og jeg legger meg flat. Det er ikke sånn jeg spiller, sier Kitolano om situasjonen til VG.

– Skulle du vært utvist?

– Jeg er ikke dommer, så jeg vet ikke. Men jeg legger meg flat. Jeg har dessverre ikke snakket med Aron enda. Men jeg skal sende ham en melding. Jeg håper han kommer tilbake raskt. Jeg liker selv å se Dønnum spille fotball, sier Odd-spilleren.

fullskjerm neste GRISETAKLING: John Kitolano meier ned Aron Dønnum.

Skulle være «litt stygg»

I intervjuet med Eurosport før kampstart sa Kitolano at han skulle være «litt stygg» for å stoppe Dønnum. Det ble han konfrontert med i pausen, hvor han understreket at det ikke var slik han mente det.

Etter situasjonen var det høy temperatur både på banen og tribunen. Kitolano fikk massiv pipekonsert hver gang han hadde ballen i beina.

Før grisetaklingen hadde Vålerenga fått en drømmestart på kampen. Henrik Udahl var først på et innlegg fra høyreback Christian Borchgrevink og sendte hjemmelaget i ledelsen etter bare elleve minutter.

Ikke lenge etter taklingen ropte Vålerenga på straffe da Udahl gikk i bakken, men dommer Svein Oddvar Moen vinket spillet videre. I stedet var det bortelaget som fikk straffespark minutter senere. Og det var nettopp Kitolano som skaffet det.

– Må glemme medalje

Bakenga var sikker fra elleve meter og utlignet for gjestene. Det ble også kampens siste scoring. Til tross for at Vålerenga presset på, ville det seg ikke. Dermed øker avstanden opp til topplagene for VIF. Dag-Eilev Fagermo mener klubben nå må glemme medalje.

– Akkurat nå er vi ikke gode nok. Vi må bruke mer av stallen, og da må vi bruke mer av tid på å utvikle den. Vi må glemme medalje akkurat nå, sier Fagermo til VG.