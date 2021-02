Frustrert Dorothea Wierer: − Gleder meg til sesongen er over

POKLJUKA (VG) For ett år siden var hun VMs største stjerne på hjemmebane. I år har italienske Dorothea Wierer (30) både vært syk før mesterskapet og slitt med motivasjonen i coronahverdagen.

– Jeg var mye sliten i høst og jeg startet ikke sesongen i en god form. Det har vært en kamp hele sesongen. Jeg gleder meg til sesongen er ferdig. Kroppen min trenger mye hvile akkurat nå. Det er ikke mulig nå, så jeg må bare stå på, sier italienske Dorothea Wierer til VG og flere skandinaviske medier i Pokljuka.

I fjor vant hun verdenscupen sammenlagt og tok to individuelle gull under VM på hjemmebane i Anterselva.

Men i år har den italienske stjernen ofte slitt med å henge med og manglet motivasjon grunnet coronapandemien.

– Alt er så rart i år. Noen dager er det så kjedelig. Jeg er ikke vant til å bare ha skiskyting i livet mitt. Det er ingen andre ting jeg gjør nå, og det er veldig tungt for hodet mitt. Vanligvis gjør jeg mye annet, møter venner og går ut. I år er det bare skiskyting. Jeg tror det blir litt for mye for meg, sier hun og fortsetter:

– For meg er det veldig viktig å være sosial. Jeg liker å skru av og på litt fra skiskyting og det vanlige livet. I år er det ingen kontakt eller møter med venner. Det er et helt annet liv.

SYK: Dorothea Wierer har vært syk før VM. Foto: Jostein Magnussen / VG

I helgen ble hun nummer 20 på sprinten og nummer fire på jaktstarten. Hun gikk også på det italienske laget som ble nummer syv på mixedstafetten. Tirsdag ble hun nummer ni på normaldistansen.

Og den første VM-uka var spesielt tung for Wierer etter å ha slitt med sykdom før mesterskapet. Hun følte seg ikke frisk på de to første konkurransene, men håper å stille sterkere på stafett og fellesstart kommende helg.

– Jeg vet ikke hvor mye energi jeg har inn mot de siste konkurransene, for forrige uke måtte jeg kjempe så mye. Jeg var helt død etter løpene. Men jeg er selvsikker på at jeg kommer til å føle meg bedre for hver dag, sier Wierer og avslutter:

– Jeg gleder meg veldig til å ta en måned fri når sesongen er over.

