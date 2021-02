BER OM ÅPNING: NIF og Berit Kjøll (t.h) ber kulturminister Abid Raja og resten av regjeringen om at idretten skal åpnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen

NIF ber regjeringen åpne idretten

Norges idrettsforbund (NIF) ber om at toppidretten og barneidretten får gjenoppta konkurranser, og at breddeidretten får begynne å trene igjen.

Av Jonathan Simchai Hansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et brev til statsminister Erna Solberg ønsker NIF at regjeringen snarlig skal iverksette tiltak for gjenåpning av seriespill i toppidretten, gjenåpning av treningsaktivitet for voksne over 20 år og gjenåpning av konkurranseaktiviteten for barn og ungdom under 20 år.

– Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smittevernstiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse. Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen, skriver generalsekretær Karen Kvalevåg og president Berit Kjøll i brevet.

Seriespillet i toppidretten har vært stengt siden midten av januar, men breddeidretten for voksne har ikke fått trene siden landet stengte ned i mars 2020.

– Vi opplever at voksne nå enten er inaktive eller finner seg andre muligheter utenfor idrettslaget, og dermed blir borte både fra aktivitetsfelleskapet og som trenere og frivillige - med de tilhørende negative psykiske og fysiske helsekonsekvenser dette medfører. I områder med ingen eller lav smitte bør voksne nå få lov å komme i gang med organisert idrettsaktivitet, skriver NIF.

