OL-MEDALJE: Håvard Lorentzen tok bronse på 1000 meter.

Bronse til rørt Håvard Lorentzen: − Helt fantastisk

BEIJING (VG) Håvard Lorentzen klarte ikke å følge gullvinner Thomas Krol i paret, men det holdt til bronse for bergenseren på 1000 meter. Det rører OL-vinneren fra Pyeongchang.

– Helt fantastisk etter en vanskelig sesong for Håvard, mener Discovery-ekspert Eskil Ervik. Lorentzen har slitt med å få opp åpningsfarten på grunn av problemer i ryggen, men på 1000 meter bare steg og steg han.

Fra 21. beste tid etter 200 meter, via 12. beste tid på 600 meter, til 3. plass i mål. 29-åringen var meget lettet og ikke minst rørt etter bronseløpet.

Krol vant gullet med kanadiske Laurent Dubreuil på sølvplass. Lorntzen holdt helt til mål og tok bronsen med åtte hundredelers margin til polakken Piotr Michalski som ble nummer fem på 500 meter. Der skuffet Norges beste sprinter med 15. plass.

Lorentzen tok gull og sølv i OL for fire år siden. Nå kompletterer han medaljesamlingen med en overraskende bronse.

– Det beste han har gjort på et par år. Han har ikke samme nivå som i 2018, men er veldig flink til å ta seg sammen i mesterskap, sier Håvard Bøkko som også er Lorentzens svoger.

Lorentzen har nettopp fått sitt første barn med tidligere OL-deltager Hege Bøkko. han ønsker mer tid med samboeren og lille Emilie fremover.

– Så lenge jeg synes det er kjekt å gå på skøyter, og får det til, har jeg lyst til å avslutte med en sesong der kroppen er hundre prosent og alt stemmer, sa Lorentzen til VG før 1000 meteren.

– Tror du den blir hundre prosent neste sesong – kroppen, altså?

– Godt spørsmål. Jeg vet ikke. Vi får se. Slik den er nå, trenger den hvile. Jeg har trent fryktelig mye foran denne sesongen, og gjort alt jeg har kunnet for at den skal være i best mulig form foran OL og resten av sesongen. Jeg må legge en god plan for at det ikke skal skje igjen, svarer han.

Dermed har de norske skøyteløperne tatt lagtempogull og to bronse i OL. Hallgeir Engebråten tok bronse på åpningsdistansen 5000 meter.

