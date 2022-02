VANT: Su Yiming (17) vant OL-gull i tirsdagens Big Air-konkurranse.

Barneskuespiller tok OL-gull: − Han er helt rå

BEIJING (VG) Kinesiske Su Yiming dukket opp nærmest fra intet og tok OL-gull i Big Air på hjemmebane. Da Marcus Kleveland sjekket 17-åringens Instagram-konto, fikk han hakeslipp.

– Han hadde lagt ut noen syke triks. Da var det selvsagt rett inn og se på det, forteller det norske snowboardesset Marcus Kleveland om da han for halvannet år siden før første gang fikk høre om Su Yiming.

Mandag morgen ble det elleville tilstander på Big Air-arenaen i Beijing da hjemmehåpet Yiming tok et overlegent OL-gull. Tross coronarestriksjoner og halvfulle tribuner ble det øredøvende jubel da 17-åringen landet sitt siste run. Etterpå var køen av intervjuer, selfier og gratulasjoner milelang.

– Tusen takk til hjemlandet mitt! ropte den kinesiske gullvinneren med tårer i øynene. Norske Mons Røisland tok sølvet, men med en score på 89.50 i det første runet og hele 93 i det andre, var Yiming i en egen klasse foran det ekstatiske hjemmepublikumet.

– Han var helt rå, sier Røisland, som selv kanskje leverte sitt livs konkurranse.

GRATULASJONSKLEM: Mons Røisland (venstre) ga gullvinner Su Yiming en god klem etter at kineseren hadde sikret gullet.

Røisland endte med en totalscore på 175.75, nesten syv poeng bak Yiming. Det som gjør prestasjonen til kineseren ekstra spesiell, er at Yiming bare har møtt verdenseliten en håndfull ganger før. Likevel har han i OL vist at nå er det han som på mange måter setter standarden. Han tok også sølv i slopestyle.

– Han kjørte verdenscup for første gang i desember. Den vant han. Da tenkte jeg at han kanskje kom til å gjøre det samme her, innrømmer Kleveland.

– Han kommer til å pushe denne sporten, sier bronsevinner Max Parrot hoderystende.

Ryktene om at Kina hadde en helt spesiell snowboardkjører på vei opp begynte å gå i miljøet for et par år siden. Det var etter dette Kleveland søkte ham opp på sosiale medier for å se triksene «alle» snakket om.

– Jeg så han på Instagram for ett og et halvt, to år siden. Da begynte han å bli god, men fra da til nå har kjøringen hans bare eksplodert, sier Kleveland, som selv fikk det tøft i finalen og endte som nummer åtte.

Yiming har kanskje dukket opp litt fra intet i snowboardmiljøet, men hjemme i Kina har han vært kjent en stund – for helt andre ting. Han var nemlig barneskuespiller, og har ifølge Wall Street Journal spilt mot Xiao Zhan, en av Kinas mest populære skuespillere. Som 14-åring bestemte Yiming seg for å satse fullt på idretten i stedet.

–Jeg likte snowboard best, og det var også en mulighet der til å delta i mitt eget hjemland, forklarer Yiming.

Kineseren avgjorde konkurransen i Beijing allerede etter to run. Det tredje og siste runet ble derfor mest for show, og etter å ha landet la Yiming hodet i hendene og hulket.

– Jeg er bare så glad. Jeg vet foreldrene mine er her i dag. Jeg er bare veldig emosjonell. Takk til mine foreldre, treneren min, hjemlandet mitt og alle for støtten, sa han etterpå.

KARRIEREBYTTE: Yiming var lenge kjent som skuespiller i Kina, men valgte å satse på snowboard.

Sølvvinner Røisland husker godt at han la merke til unggutten for to år siden, da han bare var 15 år.

– Vi hadde testrenn her da. Da så vi at oi, Kina har jo en skikkelig god snowboardkjører?

– Han har vært mest i Kina siden. Det at han vinner på de to første runene sine, her på hjemmebane med det presset og med så stor autoritet, det sier alt om ham, sier Røisland.

Men hvordan er det egentlig mulig at en ukjent 17-åring som har trent for seg selv dukker opp og danker ut verdenseliten? Kleveland har noen teorier etter det han har sett på Instagram.

– Det er noen syke treningsfasiliteter der og noen airbags. Jeg tipper det er ganske tilrettelagt for at de skal bli gode.- Han er veldig dedikert. Og han klarer å lande de sykeste triksene, sier Kleveland. Nordmannen, som er regjerende verdensmester, har selv hatt status som snowboardsportens unge stjerne før. 22-åringen liker det han ser av den nesten fem år yngre Yiming.

– Jeg føler han er blitt en venn av meg. Jeg møtte han første gang i november, så jeg har ikke kjent han så lenge. Men hver gang jeg har møtt ham har vi hatt fine samtaler. Han er en helt sinnssykt fin type. Jeg unner ham seieren.