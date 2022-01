BLIR HJEMME: Birk Ruud skulle dratt til USA og X Games i dag, tirsdag, men blir i Norge for å holde seg unna covid-19-smitte frem til OL-starten i Kina. Bildet er fra X Games i Hafjell for to år siden, der han vant freeski-sølvmedaljen i Big Air.

Frykter smitte: Dropper X Games før OL

Norges dobbelte OL-gullhåp Birk Ruud dropper prestisjefylte X Games i Aspen 21.–23. januar av frykt for å bli smittet på reisen til USA – og dermed bli nektet deltagelse i Beijings vinterleker.

Av Øystein Jarlsbo

– Jeg har fire X Games-medaljer, men ingen OL-medalje. Derfor blir jeg hjemme og trener her for ikke å risikere noe, sier Birk Ruud (21) – også kjent fra TVNorges 71 grader nord.

Han har ikke konkurrert siden han vant slopestyle i verdenscupen 20. november. Han sto over Big Air-finalen i Steamboat i Colorado i begynnelsen av desember etter å ha pådratt seg en vridning i kneet under oppvarmingen. Han er medalje- og gullfavoritt i begge freeski-øvelsene foran OL 4. til 20. februar.

På spørsmål om han er redd for å bli rusten frem mot sin første konkurranse i OL, svarer han «nei», han står på ski hver dag. I disse dager på Geilo, fra torsdag i Oslo – før han drar til Kina 28. januar. Kvalifiseringen til Big Air i OL starter 7. februar, finalen for herrene går 9. februar.

– Det ville vært kjipere å måtte være hjemme, sier han med tanke på at risikoen for å bli smittet av coronaviruset antagelig er mindre hvis han ikke må omgås mange mennesker de siste 10 dagene før Norges spesialchartrede fly tar av fra Gardermoen.

I motsetning til å sette seg på et kommersielt fly til USA og være nødt til å treffe en rekke konkurrenter og mennesker i det populære skistedet i Colorado.

For halvannen uke siden testet freeskis sportssjef Christoffer Schach, landslagstrener Herman Valø Orheim, landslagskjører Christian Schjerve og OL-uttatte Christian Nummedal positivt i forbindelse med verdenscupen i Mammoth Mountain i California.

Birk Ruud, som ikke deltok der, understreker at han ikke er smittet. Det ble han imidlertid foran X Games i Aspen for ett år siden. Ved påvist smitte rett før OL, vil utøvere, støtteapparat og media bli nektet innreise til Kina.

– Planen min var å reise til X Games den 18. (i dag). Men så tenkte jeg gjennom det og bestemte meg for å bli hjemme for et par dager siden. Det gjorde jeg da jeg fikk høre hvor strengt det er når det gjelder corona, ved at du ikke kommer inn til OL etter den og den datoen hvis du blir smittet, forteller Birk Ruud.

– X Games er ferdig fire dager før avreisen til Kina. Da er det for sent uansett, hvis det skulle skje, påpeker han.

Olympiatoppen har gitt seks norske freeski-kjørere OL-billett, etter at Tormod Frostad fikk den sjette i tredje og siste OL-uttak i dag: Birk Ruud, Ferdinand Dahl, Christian Nummedal, Sandra Eie, Johanne Killi og Frostad.

Johanne Killi, Ferdinand Dahl, Christian Nummedal er invitert til X Games i Aspen om tre dager. Det er også Christian Schjerve.