Vikar-Carrick: − Resultatet i dag er for Ole

(Villarreal – Manchester United 0–2) Hvem ellers? Cristiano Ronaldo scoret og Michael Carrick fikk seier i sin første kamp som vikar-manager. United er videre til åttedelsfinale i Champions League.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var Ronaldos 140. mål i Champions League. Og nok en gang var det lekkert utført. Ronaldo sto med ryggen mot mål, fikk ballen, snudde seg og vippet ballen over Villarreals keeper Gerónimo Rulli. En utsøkt berøring, et utsøkt mål.

Og ett minutt før full tid, så økte Jadon Sancho med et drømmetreff. Han fikk litt tid og satte den knallhardt i nærmeste kryss. Rulli var sjanseløs. Dette var Sanchos første mål for United.

Tidligere Everton-spiller Leon Osman mener Sancho har lidd under å spille for et lag som mangler selvtillit.

– Det er tøft når du er i en ny klubb og det er store forventninger til deg. Du må opp og nikke å levere, og det skjer liksom ikke. Laget mangler selvtillit og du mangler selvtillit. Men i dag så skapte Jadon Sancho en rekke muligheter og for meg var han match-vinnere, sier Osman til BBC Radio.

Nå leder Manchester United gruppe F og er videre til finalespillet i Champions League, for United står nå med ti poeng, Villarreal blir stående på syv. Atalanta kan gå opp til åtte poeng med seier mot Young Boys klokken 21.00 i kveld, men ettersom Villarreal og Atalanta møtes i siste runde, kan ikke begge gå forbi de røde fra Manchester.

– Tøffe dager

Manager-vikar Carrick var assistenten til Solskjær i de nesten tre årene nordmannen hadde jobben, nå gir han seieren til Solskjær.

DA SOLSKJÆR VAR SJEF: Ole Gunnar Solskjær sammen med daværende assistentmanager Michael Carrick i 2019.

– Det har vært tøffe dager for oss i klubben. Det føles som om resultatet i dag er for Ole, jeg klarer ikke å komme bort fra det, sier Michael Carrick til klubbens egen TV-kanal, MUTV, etter kampen.

Tidligere United-storspiller Paul Scholes har troen på måten United spilte på tirsdag.

– De kommer kanskje til å spille på samme måte mot Chelsea til helgen, det er mot tøffere motstand, men han kan legge opp spillet på samme måte, sier Scholes til BT Sport.

Alt tyder på at Carrick kan stole på Cristiano Ronaldo, portugiseren har bidratt vesentlig til alle Uniteds ti poeng i sin favoritt-turnering: Med matchvinnerscoringer mot Villarreal og Atalanta på hjemmebane, begge mål i 2-2-kampen mot Atalanta i Bergamo og nå den første scoringen borte mot Villarreal.

MÅÅÅÅÅL: Cristiano Ronaldo scoret etter 78 minutter.

– Viste stor sult

Lørdag ble Manchester United og Ole Gunnar Solskjær ydmyket av Watford, som vant 4–1. Dagen etter ble det bekreftet at Solskjærs eventyr i United er snipp, snapp, snute.

Tidligere Everton-spiller Leon Osman mener alle United-spillerne visste hva de skulle gjøre.

– Det var viktig at de viste stor sult og et ønske om å gå ut der og blø for drakten. De trengte også en kampplan. Spillerne kan jobbe så hardt de vil, men om alle har ulike planer, så blir det ikke noe ut av det, sier Osman til BBC Radio og fortsatte:

–Alle visste hva de skulle gjøre. Plutselig jobbet alle skikkelig hardt. Man trenge rat alle er med og er en del av det.

Solskjærs assistent Michael Carrick har rykket opp som vikar-manager. Han gjorde fire endringer fra laget som tapte mot Watford. Fred, Donny van de Beek, Alex Telles og Anthony Martial kom alle inn fra start. mens Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Nemenja Matic startet på benken. Luke Shaw som startet mot Watford, var helt ute av troppen tirsdag, siden han blir utredet for hjernerystelse.

HØR PÅ MEG: Manchester United-legenden Michael Carrick ledet United for første gang etter at Ole Gunnar Solskjær måtte gå.

I tillegg har Manchester fire sentrale spillere som ikke er spillbare for øyeblikket Paul Pogba, Raphael Varane og Edinson Cavani sliter med skader, mens Mason Greenwood er ute med corona.

Hyller De Gea

David De Gea holdt gjestene inne i kampen med flere gode redninger. Etter 58 minutter får Trigueros Munoz et kjempetreff, ballen er nedom gresset før den spretter mot mål, der står De Gea og venter før han kaster seg i full strekk og får ene hånden på ballen. Mesterlig.

The Times-journalist Harry Winter hyller United-keeperen.

«Hvor ville Manchester United ha vært uten De Gea? Fortsetter å redde dem. Nok en atletisk redning», skriver Winter.

Hjemmelaget hadde initiativet i kampen, men utover i 2. omgang var United mer med. Var mer offensive og utfordret mer.

Liverpools manager Jürgen Klopp reagerte med latter og «nei» på spørsmål om Manchester United tirsdag:

Ole Gunnar Solskjær var full av følelser da han tok farvel med Manchester United: