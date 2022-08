22 «ukjente» norske stjerneskudd i storklubber

De valgte bort norske toppklubber i ung alder for å prøve lykken i utlandet. Dette er talentene fra Norge som europeiske storklubber satser for fullt på akkurat nå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det kom som en overraskelse for de aller fleste da manager Erik ten Hag plutselig byttet inn en nordmann under Manchester Uniteds treningskamp mot Rayo Vallecano for et par uker siden. Få hadde hørt om Isak Hansen-Aarøen før det skjedde.

Men 17-åringen er bare én av stadig flere norske tenåringer som har dratt ut for å få en tidlig forsmak på proffdrømmen – gjennom spill i ungdomsavdelingene til ulike storklubber.

Derfor har Norge akkurat nå spillere i systemet til en rekke klubber i blant annet Premier League, La Liga og Serie A. Flere av dem rykker stadig nærmere spill for a-laget, og mange omtales som store talenter for fremtiden og satses hardt på.

Flesteparten er likevel foreløpig relativt ukjente her hjemme. VG har derfor laget en oversikt over alle de unge nordmennene som spiller i akademier eller på ungdomslagene til europeiske storklubber.