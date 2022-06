OL-NEI: Da grenene for det kommende vinter-OL i Milano Cortina i 2026 ble offentliggjort fredag, var kombinert fortsatt representert med kun ett kjønn.-

Kombinertkvinnene fikk OL-nei: − Trist

Gyda Westvold Hansen (20) reagerer på at den internasjonale olympiske komité (IOC) skryter av tidenes mest likestilte OL – samtidig som kombinertkvinnene fortsatt blir holdt utenfor lekene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er jo trist, da. I den pressekonferansen snakker de om at det er tidenes mest likestilte OL, og så fortsatt bare guttene som får lov til å delta i kombinert. Det synes jeg er dårlig, sier Westvold Hansen til VG.

Kombinertkvinnene har fått grønt lys i ski-VM, arrangert av det internasjonale skiforbundet (FIS), og før fredagens IOC-styremøte var det knyttet spenning til flere punkter: Får kvinnene bli med, eller blir hele grenen kastet ut? Løsningen ble «status quo» – herrene får bli, kvinnene får ikke bli med.

–Jeg driver jo med kombinert fordi det er det jeg elsker mest i verden. Men det er så viktig for de andre nasjonene, og for så veldig mange andre. Jeg er redd det vil påvirke hvor mange andre som gidder å satse, som heller finne seg noe annet, sier Westvold Hansen – som vant VM-gull i kombinertkvinnenes mesterskapsdebut forrige vinter.

IOC hadde et styremøte fredag hvor de blant annet diskuterte kombinertgrenens fremtid på OL-programmet. Der kom det frem at grenens OL-eksistens henger i en tynn trå.

SPORTSSJEF: Ivar Stuan.

– Om kombinert skal være med i 2030, er det avhengig av en signifikant positiv utvikling. Spesielt med tanke på deltagelse og tilskuere, sier IOC-medlem Karl Stoss.

Sportssjef for de norske kombinertlandslagene, Ivar Stuan, reagerer slik på nyheten fra IOC:

– Jeg synes det er helt håpløst. Trist og håpløst. Det er en mangel av respekt for jentene og likestilling, sier sportssjef for de norske kombinertlandslagene, Ivar Stuan.

– Jeg synes det er meningsløst. Vi har en dokumentasjon på at kombinert er mer utbredt enn mange idretter som er i OL i dag. Men de (IOC) har et standpunkt og argumenterer etter det.

OL-JUBEL: Norge vant lagkonkurransen for herrene i kombinert i vinter. Fra venstre: Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro, Espen Bjørnstad og Espen Andersen.

Stoss forteller at det hadde vært lange diskusjoner på møtet til IOC, hvor spesielt kombinertsportens omfang utenfor Europa er noe som har gjort IOC-styret bekymret. I de siste tre olympiske vinterlekene har de 27 tilgjengelige medaljene blitt fordelt på fire land (Norge, Østerrike, Japan og Tyskland), og IOC skriver i en pressemelding at kombinert har hatt de klart laveste seertallene i de siste utgavene av OL.

Det avgjørende argumentet for å holde kombinert for herrer på OL-programmet var at det kun er tre og et halvt år til lekene i 2026, og at flere mannlige utøvere allerede har brukt flere år på å forberede seg til lekene.

– Hva tenker du om IOCs advarsel om at kombinertsporten må bli mer attraktiv, Stuan?

– Det spørsmålet ville jeg stilt til FIS, som må utvikle idretten videre. Min jobb er først og fremst å utvikle norsk kombinert. Vi har fantastiske TV-tall i enkelte land. Vi er på tre kontinenter, med gode seertall og dokumentasjon på det. Dette føyer seg inn i rekken av argumenter for å ikke ta med jentene, mener Stuan.

– Det vil være veldig rart, etter 100 år, å kaste ut kombinert med de argumentene der, oppsummer han.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde på forhånd vært klare på at de ønsket å kombinert skulle forbli på OL-programmet, og at kvinnene også skulle få bli med for første gang.

I fjor ble det for første gang arrangert VM i kombinert for kvinner, men på pressekonferansen ble det klart at kombinertkvinnene ikke får delta i OL i 2026.

Kombinert har vært på OL-programmet siden første OL i Chamonix i 1924. Norge har tatt 15 OL-gull gjennom tidene, og ingen kombinertutøver har flere gull enn Jørgen Graabak, med sine fire.

På pressekonferansen ble det også bekreftet at lagkonkurransen i alpint tas av programmet, mens de kvinnelige skihopperne får et individuelt storbakkerenn. I tillegg er også fremtiden til kombinasjonen for alpinistene usikker. En endelig avgjørelse rundt kombinasjonen i alpint skal tas senest april 2023.