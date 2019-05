Fra venstre: Thomas «Aaseng» Olsen Aaseng, Anders «aNdz» Kjær, Christian «kSwitch» Lorange og Håkon «hallzerk» Fjærli. Foto: Eivind Von Døhlen/Montasje: Gamer.no

CS:GO i Telialigaen: Tror på ny drømmefinale

Det er to klare favoritter før semifinalene i Telialigaen i Counter-Strike. Dette er ekspertenes vurdering av de fire lagene foran det VG-sendte sluttspillet.

Kristian Fjeld/Gamer.no

To lag står som klare favoritter når Telialigaen i Counter-Strike skal avgjøres til helgen. Snart får vi svar på styrkeforholdet mellom Apeks og Nordavind – eller kan de to favorittene snuble på et bananskall mot to lag som begge har erstattet noen av spillerne for helgens sluttspill?

Tommy «TommyM» Monsen. Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

Vi har sammen med Telialigaen-kommentatorene Leon Andor «Landor» Karlsen og Tommy «TommyM» Monsen og e-sport-redaktør Mathias Hynne vurdert de fire sluttspillagene og deres spillere. Deretter ser vi på hver enkelt semifinale og spår hvordan vil tror finalen vil se ut. Nederst vil også undertegnede, sammen med ekspertene, komme med sin spådom for sluttspillet.

To store favoritter - Apeks og Nordavind

Regjerende seriemester Apeks vant det innledende spillet denne sesongen og har vist gode takter hele veien, til tross for et par feilsteg. Lagkaptein Anders «aNdz» Kjær har bedt om tid for å utvikle laget, og tiden er nok inne for at vi ser Apeks på sitt absolutt beste. Karlsen mener alt er på plass for Apeks.

Tidspunkt for sluttspillet i Counter-Strike: Lørdag 25. mai:

Kl. 13:15: Apeks - Riddle

Kl. 16:30: Stabæk Momentum - Nordavind Søndag 26. mai:

Kl. 18:15: Finale Vis mer vg-expand-down

– Serieeneren har hatt en god sesong og er favoritter inn i semifinalekampen mot Riddle. De har hatt lang og god tid sammen og fått inn støtte utenfor spillet også. Erfaring, ferdigheter og lagånd – alt er på plass for at Apeks skal komme seg til finalen, men de må selvfølgelig sette skuddene sine mot Riddle. Om begge lag spiller på sitt beste tar likevel Apeks det.

Karlsen trekker frem lagkaptein Kjær som en av Apeks’ viktigste brikker.

Kan Anders «aNdz» Kjær og Apeks ta to på rad? Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

– Vi vet hva alle de andre på laget kan, og har også sett at lagkapteinen har tatt enorme individuelle steg de siste årene. De har gjort noen merkelige valg i enkelte runder sist sluttspill, men også mange gode taktikker, spesielt i «eco»- og «force»-rundene. Har han også litt flyt er han enormt farlig.

Monsen på sin side mener Apeks sin AWP-er, Ole «Marcelious» Langan, er lagets sterkeste kort.

– Den aggressive spilleren skal på gode dager ha full kontroll på det meste av norsk motstand. Skal Apeks vinne årets sluttspill må «Marcelious» klare å stoppe «hallzerk», forteller Monsen.

Nordavinds nye lag ble annonsert i forkant av den fjerde runden i Telialigaen, og forventningene har vært høye til oppstillingen. Samtidig har laget gjennomgått en rekke rokkeringer av roller – blant annet prøver Ruben «RUBINO» Villarroel seg som lagets taktiske leder. Det store spørsmålet er derfor om spillerne er komfortable i sine roller? Karlsen mener Nordavind har mye å bevise under våren sluttspill.

Mye hviler på Håkon «hallzerk» Fjærli sine skuldre. Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

– De skal ha grei kontroll mot et noe svekket Momentum, mens den store testen kommer i finalen mot det som antakeligvis blir Apeks. Hvis de skal bli sett på som Norges beste lag, må de klare å prestere selv mot norsk motstand også. Med mulighetene som er i Nordavind vil motstandere dra fram sitt aller beste også for å vise seg fram, men Nordavind skal ha grei kontroll, i hvert fall i semifinalen.

Karlsen trekker frem lagets store stjerne Jørgen «cromen» Robertsen, som ikke helt har vært på nivået det forventes etter sin tid i det internasjonale laget FaZe Clan.

– Han har ikke fått vist seg fram slik vi vet han kan fra tiden i FaZe, men potensialet for å bli Norges beste spiller er der fortsatt. En viktig brikke for Nordavind, og potensialet til å snu en hvilken som helst runde i deres favør.

Monsen på sin side har også forventninger til en ny AWPer, Håkon «hallzerk» Fjærli.

– Han var den desidert beste spilleren under forrige sluttspill, selv om han gikk tapende ut av finalen. Kan fort bli Norges neste utenlandseksport, og jeg forventer at han kommer til å herje også i år.

Underdog-lagene - Momentum og Riddle

På den andre siden finner vi Stabæk Momentum og Riddle som begge står i utfordrerposisjon før sluttspillet. Momentum hentet seg stor inn igjen utover i sesongen, men mistet en solid spiller inn mot sluttspillet. Karlsen mener de kan ankomme sluttspillet med senkede skuldre.

Kan Thomas «Aaseng» Olsen Aaseng utfordre Norges to beste AWP-ere? Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

– Momentum stiller også med en litt annerledes lagoppstilling, og det største tapet er nok «Microvan» som går ut. Han har alt å spille for mot Nordavind, og kan forhåpentligvis bare senke skuldrene og ha det artig mot det som er noen av Norges beste spillere. Han kan fort overraske og ta noen runder tidlig. De ble ikke feid av banen sist de møttes i ligaen, så mulighetene er der, men de kommer nok til å slite mot et sultent Nordavind.

En ny AWP-er trekkes frem av både Karlsen og Monsen, som mener Thomas «Aaseng» Olsen Aaseng har vist stort potensiale.

– Utrolig dyktig sist sluttspill, til tross for nervøsitet rundt sitt første ordentlige LAN. Han har nå fått bedre LAN-erfaring og kan fort ta opp kampen med «Marcelious» og «hallzerk» om å være Norges beste AWP-er. Nå vil han få en enorm test mot sistnevnte i semifinalen, og Momentum er avhengig av at han vinner AWP-duellen i viktige runder, forteller Karlsen.

– «Aaseng» er en av de mer rutinerte på et ellers urutinert lag i forhold til de tre andre i sluttspillet. Har vist tidligere at han kan levere når det virkelig gjelder, som Momentum absolutt er avhengig av i helgen, forteller Monsen.

Riddle har på sin side ikke helt bestemt seg for hvilke fem de vil fortsette med. Kjernen er på plass, men «nafu» som spilte for klubben i seriespillet er erstattet Michael «milk» Sandvik inn til sluttspillet. Karlsen mener Riddle må ha flaksen på sin side for å ha en sjanse under sluttspillet.

Riddle er avhengige av at «kSwitch» har stålkontroll., mener Monsen. Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

– Riddle stiller med en litt ny lagoppstilling og vi får et gjensyn med «milk» som jeg personlig gleder meg til å se. Har han fortsatt nivået fra fjorårssesongen vil han være en aktuell kandidat for mange lag i den øverste divisjonen fra høsten av. Riddle må ha dagen og litt stang inn skal de ha en sjanse på finaleplass. Tapte ganske overbevisende mot Apeks i sesongen, men kan fort overraske og stjele med seg et map.

Christoffer «hEllberg» Andresen er spilleren Karlsen kommer til å ha et øye med når Apeks og Riddle skyter i gang sluttspillet i Counter-Strike.

– Han er en av de morsomste spillerne å se på når han har dagen. Har en vanvittig selvtillit, og går inn i en hvilken som helst duell med forventninger om å vinne den. Det kan være vanskelig for motstandere å stoppe ham om han først kommer inn i det, og er definitivt en spiller Apeks må sette på plass tidlig i kampen.

Monsen peker på Christian «kSwitch» Lorange som en nøkkelspiller for Momentum.

– For at de skal ha noen som helst sjanse er de avhengige av at «kSwitch» har stålkontroll på laget, og motstander.

Ligger an til ny drømmefinale

Ingen i panelet avviker fra spådommen om at finalen denne sesongen utkjempes mellom Apeks og Nordavind.

Ekspertenes spådom: Leon Andor «Landor» Karlsen: 1. plass til Nordavind, 2. plass til Apeks Tommy «TommyM» Monsen: 1. plass til Nordavind, 2. plass til Apeks Mathias Hynne: 1. plass til Nordavind, 2. plass til Apeks Kristian Fjeld: 1. plass til Nordavind, 2. plass til Apeks Vis mer vg-expand-down

– Alt ligger til rette for en drømmefinale mellom Apeks og Nordavind, men så er det opp til Riddle og Momentum å bevise at de har noe i en finale å gjøre de også. Vi skal ikke se bort fra at det blir 2-1 i noen av kampene heller, men om alle ti spillerne presterer på sitt aller beste blir det et returoppgjør fra fjorårets finale. Både Apeks og Nordavind har hatt endringer i laget, men de er fortsatt Norges beste lag, og potensialet for en fantastisk kamp er der. Jeg tror Nordavind tar det denne gangen, men håper på en jevn finale sånn som sist, spår Karlsen.

Leon Andor «Landor» Karlsen sier alt ligger til rette for en ny drømmefinale Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

Monsen holder en liten knapp på Nordavind og tror på en 2-1-seier til fjorårets finaletaper.

– Jeg tror finalen kan bli veldig spennende, men har Nordavind som en liten favoritt. De har fem veldig gode spillere, og alt annet enn seier vil være en stor nedtur for de. Apeks har vist at de kan levere på et høyt nok nivå til å slå et Nordavind-lag som ikke helt har klart å få ut sitt potensial, så jeg tror absolutt ikke at dette blir en enveiskjøring, avslutter Monsen.

Hynne understreker at selv om Nordavind gjerne har bedre enkeltprestasjoner, er det prestasjonen som lag som til slutt teller. Han utelukker ikke at Apeks igjen kan overraske.

– Finalen er vanskeligere. To sterke lag med proffe klubber. Apeks har kommet litt lenger med sitt prosjekt, siden Nordavind startet på nytt under denne sesongen. Likevel er Nordavind sterkere spiller for spiller og jeg mener de bør ha et overtak mot Apeks. Men det samme sa de fleste, unntatt meg selvfølgelig, i høstsesongen også, forteller Hynne.

– Jeg tror alt kommer til å ligge og hvile på duellen mellom «hallzerk» og «Marcelious». Norges to beste AWP-ere. Vinneren av den duellen blir tungen på vektskåla. Hadde jeg skulle satt pengene mine på en vinner ville det blitt, med sterk tvil, Nordavind. De er faktisk nødt til å vinne denne sesongen med det mannskapet, avslutter Hynne.

Publisert: 22.05.19 kl. 12:14