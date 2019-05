Det blir fort lange dager på kontoret for Nordavinds stjernespillere. Foto: Kristine Hauge Thomassen

Slik trener norgestoppen i e-sport

Fysisk trening, leggetider og strategimøter. Hvordan ser det ut når norgestoppen er i hardtrening? Vi besøkte Nordavind på Intility Arena for å lære mer om norges beste e-sport lag.

Nå nettopp







Arbeidsdagen hadde akkurat startet for League of Legends-laget til Nordavind da vi møtte dem på Intility Arena, Vålerengas hjemmebane. Til helgen skal finalen i Telialigaen avgjøres, hvor Nordavind har kvalifisert seg i alt fra Hearthstone, CS: GO og League of Legends.

– Vi våkner opp rundt elleve for å dra til kontoret, slik at vi kan starte å varme opp rundt klokken tolv. Det er viktig at de varmer opp, slik at de ikke bare trener som et lag men også på egen hånd, sier lagets hovedtrener, Lasse Selby.

Han forklarer at tidsrommet mellom oppvarmingen og treningskampene inkluderer diverse forberedelser og samtaler om hva de skal bruke dagen til. Innerst i lokalene, like bak spillområdet, står et kontor med en skjerm. Her kan laget gå igjennom tidligere kamper og strategier.

– Vi spiller fra 15–18, så har vi en pause, før vi spiller fra 19–21. Etter det kan spillerne velge om de vil legge seg eller øve mer på egen hånd.

HVA ER E-SPORT? E-sport, forkortet fra elektronisk sport, er en form for konkurransespilling som foregår på et profesjonelt nivå. E-sport er med andre ord ikke det samme som «gaming», da e-sport utøvere konkurrerer på et langt høyere nivå enn ordinære hobby-spillere. E-sport har på samme måte som vanlig sport flere forskjellige «sporter», som inkluderer alt fra skytespill som Counter-Strike: GO, til MOBA-spill som League of Legends eller kortspill som Hearthstone. Vis mer vg-expand-down

Stein Wilmann har vært leder siden organisasjonen startet opp, i 2011, under navnet BX3. Foto: Kristine Hauge Thomassen

Forventer maks innsats og kvalitet

Nordavind konkurrerer i hele syv grener innen e-sport og kan per dags dato sies å være den mest etablerte organisasjonen i Norge. Siden 2011 har organisasjonen vært ledet av Stein Wilmann, som frem til Vålerenga kom på banen gikk under navnet BX3. Som størst i Norge, stiller Nordavind høye forventninger til spillerne sine.

– Det Nordavind forventer, fra et litt mer ideologisk perspektiv, er at man alltid legger inn maks innsats og kvalitet i det man driver med, enten det er spillere eller administrasjonen – og at man husker på at man representerer flere enn bare seg selv når de er en del av Nordavind, forteller daglig leder Stein Wilmann.

pullquote De har mye erfaring og jeg tror de er mye mer voksne enn de andre organisasjonene – som en del av laget, så kan du definitivt føle dette, at du har en organisasjon som støtter deg, sier hovedtrener Lasse Selby om Nordavind.

At spillerne representerer Nordavind på en positiv måte, er en selvfølge.

– Rent praktisk er det en rekke selvfølgeligheter rundt trening, representasjon, kamp, og generell atferd og livsstil knyttet til det å være en topputøver, forteller daglig leder Stein Wilmann.

Lasse Selby, som trener League of Legends-spillerne, forteller at implementeringen av regler har vært ukomplisert.

– Vi har veldig generelle regler. Ingen rusmidler eller alkohol, i det minste ikke før finalen er over. Spillerne er veldig enkle å jobbe med, jeg må ikke gjøre så mye. De vil bare spille så mye som de kan, så det er ganske enkelt å holde dem under kontroll, sier han.

Omid Rosander (bakerst) og Øyvind Eriksen (i front) ser igjennom klipp fra fjorårets finale. Foto: Kristine Hauge Thomassen

Mye press og ansvar involvert

Mid Lane-spiller Øyvind «Erixen» Eriksen legger ikke skjul på at det kan være krevende på toppen.

– Det er et ansvar å være på Nordavind fordi vi blir sett på som favorittene hele tiden. Så det er mer press, sier han.

les også Slik blir du best på den nyeste karakteren i LoL

Laget har to strake seiere under beltet og jakter nå på sin tredje. Lagets kaptein, Omid «Touch» Rosander forteller at det ligger mye arbeid og mange timer bak lagets suksess.

– Det å spille på Nordavind innebærer at man tar det seriøst, alle vet hvorfor vi er her og vi har et felles mål. Vi er ikke her for å tulle rundt. Vi legger ned mye arbeid og mange timer. Det er dette som kreves for å være best, sier kapteinen.

Å være i god form fysisk kan være avgjørende i en finale. Foto: Kristine Hauge Thomassen

Det er en fordel å være godt trent

Det kan kanskje komme som en overraskelse at Nordavinds spillere også trener fysisk; med tanke på de lange dagene de tilbringer bak dataskjermen. Øyvind Eriksen forteller at fysisk trening kan bety mye i en finale, noe to pokaler på hyllen kan vise til.

– Hvis du er fysisk aktiv, du trener og har en generell bra helse så vil det ha mye å si i en best av fem på fokus og prestasjon. Det er definitivt en fordel, sier utøveren.

Å være godt trent var ikke det eneste tipset Øyvind fra Nordavind hadde til oss, sjekk ut klippet nedenfor for å lære mer om hvordan du kan bli en bedre spiller, eller sjekk ut vår guide.

Publisert: 23.05.19 kl. 16:19