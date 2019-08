PÅ PLASS: Allerede mandag formiddag var Kåre Vedvik på plass på treningsfeltet utenfor Minneapolis. Foto: Andy Kenutis/Minnesota Vikings

NFL-Vedvik avslører hektiske minutter før drømmeovergangen

Kåre Vedvik (25) ble hentet ut fra treningen til Baltimore Ravens søndag morgen. Noen få timer senere var han Minnesota Vikings-spiller.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Bare tilfeldigheter kan ta fra Stavanger-karen Kåre Vedvik en plass i NFL nå, etter at Minnesota Vikings valgte å betale et 5. runde-valg for nordmannen søndag – den dyreste traden for en kicker siden 1996.

Vedvik kan spille som både punter og kicker, og har dermed to veier inn i den endelige Vikings-troppen, men målet er først og fremst å vinne jobben som kicker. I Baltimore var han sjanseløs mot tidenes mest nøyaktige NFL-kicker i Justin Tucker, men i Minnesota er det en Dan Bailey med dalende formkurve som står i veien.

– Det er kjempedeilig å få sjansen til å konkurrere om en «starter»-jobb. Jeg skal sørge for å vise meg fra min beste side, sier Vedvik til VG tirsdag.

Nordmannen møtte pressen etter sin første Vikings-trening:

Hektiske minutter

25-åringen, som har norsk mor og nigeriansk far, hadde håpet på at et lag kunne trade for ham i løpet av august, men at det skulle skje så tidlig i forsesongen hadde ingen forutsett.

les også En bytur knuste nesten NFL-drømmen til Kåre (25) – nå har han fått én sjanse til

Vedvik forteller at han var i gang med treningsøkten med Baltimore søndag da han plutselig ble hentet fra treningsfeltet.

– Det gikk veldig fort. Jeg var midt i oppvarmingen min da Randy (Brown, kicking-trener) vinket meg bort. Han sa at jeg bare måtte stikke å pakke tingene mine siden Vikings hadde tradet for meg. Jeg fikk utvekslet noen klemmer med lagkameratene mine, fikk noen gode motiverende ord fra veteranene, og så var det rett til garderoben, få pakket ned alle tingene mine, hente bagasjen på hotellet, og rett på flyet til Minneapolis. Det gikk utrolig fort!, sier han.

KRAFTIG BEIN: Vedvik fikk vist frem høyrebeinet allerede på første trening med Vikings. Foto: Andy Kenutis/Minnesota Vikings

Kicker eller punter?

Og allerede mandag var han på plass på treningsfeltet i Minneapolis.

Dette er en kicker og en punter Kicker: Har som oppgave å score poeng ved å sparke ballen mellom målstengene. Et field goal gir tre poeng, mens et ekstraspark etter en touchdown gir ett poeng.

Punkter: Skal sparke så langt og høyt som mulig for å sørge for at motstanderens angrep starter langt bak på banen. Vis mer

Der imponerte han de fremmøtte Vikings-supporterne med to field goals over 60 yards, og en rekke sterke punts. Det alle lurer på er dog hva Vikings vil bruke ham som: Punter, kicker – eller begge deler?

– Den første treningen med Vikings var bra. Jeg bruker disse første dagene nå for å bli kjent med laget, og så er det opp til trenerne hvordan de vil bruke egenskapene mine fremover – men jeg jobber med alle fasene akkurat nå, sier Vedvik.

Konkurransen på punter-plass er nemlig noe lettere enn det kicker Dan Bailey er. Punter Matt Wile har vært en omflakkende spiller i ligaen, og spilte ikke en full NFL-sesong før fjoråret med Vikings.

Viasports NFL-ekspert Jørgen B. Hoff tror Vedvik har gode muligheter.

– Jeg tror Vikings lett kan kutte båndet til Wile, da Vedvik kommer med en helt annen X-faktor. I tillegg er Baileys treffprosent i fritt fall. Han har bare truffet på 75 prosent av sparkene sine de to siste årene, mens de beste er godt over 90 prosent, forklarer Viasport-eksperten.

Vedvik har på sin side truffet på 12 av 13 spark i NFL-drakt (pre season).

– Hvis han gjør jobben sin i de kommende kampene tror jeg det er gode muligheter for at han tar den jobben også. Vikings har jo ambisjoner om å vinne Super Bowl, og da må du ha en solid kicker. For en gangs skyld skal det bli gøy å følge en kicker-duell, sier Hoff.

Vedvik selv gleder seg først og fremst til å komme seg til rette i «Twin Cities», og møte norske slektninger i området.

– Jeg har ikke hatt tid til å gå ut og se byen ennå, men jeg fikk høre fra moren min at jeg har norsk familie her faktisk. Så det skal bli interessant å bli kjent med dem, og byen, sier han.

Første mulighet for Stavanger-karen til å vise seg frem i Vikings-drakt er i treningskampen mot Seattle Seahawks natt til mandag.

Slik imponerte han sist han var i aksjon:

Publisert: 13.08.19 kl. 19:49