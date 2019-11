NEDTUR: Fjorårets mesterskap ble en nedtur for håndballjentene. Her Mia Högdahl, Stine Bredal Oftedal og Thorir Hergeirsson på benken mot Romania i franske Brest. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skademarerittet fortsetter for håndballjentene: Vil droppe EM i OL-år

OSLO (VG) Da håndballjentenes tropp til VM i Japan ble presentert mandag, ble det kjent at også Vilde Mortensen Ingstad (24) mister mesterskapet på grunn av skade. Assistenttrener Mia Högdahl (54) mener noen må ta grep.

Ingstad er nummer åtte i rekken av skadde spillere som mister mesterskapet: Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Nora Mørk, Kjerstin Boge Solås, Veronica Kristiansen, Henny Reistad og Amanda Kurtovic må også se VM fra sofaen i Norge.

De norske håndballjentene går nå inn i et monsterår med VM i desember, mulig OL-kvalifisering, OL og EM på hjemmebane desember 2020. Det sammen med allerede høy kampbelastning for flere med både serie – og Champions League-spill, mener flere er skremmende.

– Det er ikke noe man egentlig vil, men ingen blir enige om hvordan man skal løse det. Derfor gjelder det å ha en bred tropp med mange spillere, så man kan fordele mer enn tilfellet har vært tidligere, sier assistenttrener Mia Högdahl når VG møter henne like etter at hun og Thorir Hergeirsson presenterte VM-troppen som skal til Japan i desember.

– Burde man droppet EM neste år?

– Ja, det er en av tingene som diskuteres. Men det ser ikke ut som man kommer noen vei, svarer Högdahl.

– Mange aktører

– Ville du ha droppet EM?

– Ja, absolutt.

Når landslagssjef Hergeirsson får spørsmål om belastningen det kommende året svarer han først «må jeg svare på det igjen?»Han har flere ganger tidligere vært tydelig om hva han synes om den høye belastningen i sporten.

– Jeg mener det holder med massevis med ett mesterskap i året, og i fremtiden må det være færre. Men det er ikke bare landslag som må tas bort, det er masse klubbaktivitet som må bort også om det skal bli bra. Det er mange området man må se på, og det er mange aktører som har interesse i dette. Alle må gjøre litt for at det skal bli en bedre hverdag, det er helt sikkert, sier Hergeirsson.

Herrem uenig

Men ikke alle mener færre mesterskap er løsningen. Camilla Herrem, som mandag ble tatt ut i VM-troppen, er en av dem.

– Det er jo tøft, og jeg husker selv hvordan det var da jeg spile Champions League. Det er mye, men for å være helt ærlig, er mesterskap det morsomste man kan være med på. Og nå er det VM, OL, EM – i tillegg til at EM neste år er på hjemmebane ... Da tenker jeg ikke noe på det, for jeg synes det er helt fantastisk å spille mesterskap, sier hun.

– Så du mener ikke man bør droppe EM året det er OL?

– Nei, jeg synes det er fint, jeg. Det er et spennende år, og det er et veldig viktig år. Jeg gleder meg bare og nå er det bare å jobbe hardt frem mot alt, svarer kantspilleren.

– Forferdelig

Mandag var en drømmedag for henne da VM-billetten ble sikret. Likevel synes den rutinerte spilleren det er leit å tenke på lagvenninne som må bli igjen hjemme.

– Det er forferdelig med alle skadene. Det er helt ekstremt. At det er så mange på en gang, har jeg aldri opplevd. Det er tøft for dem som er hjemme, men de må bare tenke på seg selv og bli friske, for det er mye som kommer fremover. Da er det viktig at de gjør jobben de skal hjemme, og blir klare til et eventuelt OL, sier Herrem.

Norge spiller sin første VM-kamp mot Cuba 30. november. Mesterskapet avsluttes med finale 15. desember.

