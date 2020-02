PSYKISK STERK: Viktor Hovlands sterke psyke gjør at han klarer å komme tilbake når ting butter imot, mener Marius Thorp. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eurosport-ekspert: Slik har Hovland jobbet med det mentale

Søndag vant han sin første PGA-turnering. Men på et av hullene rotet Viktor Hovland (22) det skikkelig til. Jobbing med psyken gjorde at han klarte å slå tilbake, tror Eurosport-ekspert Marius Thorp.

– Trippel-bogey’en gjorde vondt, innrømmer Hovland om hull 11, der han holdt på å kaste bort seieren. Han gikk dette par 3-hullet på 6 slag. Likevel klarte han å komme tilbake og vinne PGA-turneringen søndag kveld norsk tid.

– Jeg har gjort en virkelig bra jobb denne uken ved ikke å bli sinna. De siste par ukene har jeg slitt med spillet mitt og latt små feil gå inn på meg langt mer enn de burde. Denne uken har jeg vært iskald, og selv etter trippel-bogey’en tenkte jeg «jaja, dette var ikke ideelt», men visste at så lenge jeg spilte bra så kunne jeg fortsatt henge med, forteller Hovland på pressekonferansen etter seieren.

Marius Thorp mener arbeidet med psyken den siste tiden var avgjørende for at Hovland klarte å hanke inn seieren til slutt. Thorp er regnet som et av Norges største golftalenter og forteller at han har snakket med Hovlands caddy, Shay Knight, om hvordan Hovland har jobbet mentalt.

– Det kunne vært en trigger for kollaps. Men han klarte å nullstille kjapt og avslutte knallsterkt. Han håndterte situasjonen helt perfekt. Samtalene i teamet må ha vært veldig bra. Det er ikke lett når man får en slik triple bogey og man har så lyst å vinne. Det er utrolig sterkt å snu, sier Thorp om situasjonen på hull 11.

Thorp, som er Eurosports golfekspert, forteller at Hovland startet å fokusere mer på det mentale etter en trå start på året, da resultatene ikke var som ønsket. Dette fikk han bruk for under søndagens PGA-turnering.

– Det viktigste han gjør er å bagatellisere situasjonen, prøve å ikke ta det så alvorlig. Han har gjort en feil, og det er noe alle gjør. Det er fortsatt syv hull igjen, det er ikke ideelt, men han har tid på seg. I tillegg så skjedde feilen helt ut av det blå. Da nullstiller han og prater med seg selv og caddyen sin, forklarer Thorp.

Mer konkret forteller Thorp at Hovland har lært av hvordan han har reagert tidligere. Da kunne han grave seg litt ned hvis det ikke gikk bra. I tillegg trekker han frem hvor viktig caddyen er.

– Å jobbe mentalt i golf er veldig individuelt. En ting som er viktig, er praten med caddyen. Han skal være en person du kan lene deg litt på, og som skal si de riktige tingene og få deg i riktig i humør. Det han har gjort konkret er å ha sett på situasjoner og hvordan han har reagert da. Så må man lære av det man opplever ute på banen, forklarer Thorp.

Etter søndagens seier har Hovland gjort et solid byks på den offisielle verdensrankingen. Mandag klatret han over 40 plasser, fra 102. plass til 60. plass. For å bli en del av det gode selskap og få spille i Masters-turnering, må man være topp 50 på rankingen.

Allerede 9. april starter Masters. Der har Marius Thorp stor tro på at man får se Viktor Hovland.

– Jeg ser på det som en ganske stor mulighet. Sånn som han spiller nå er det stor sannsynlighet for at han kan klare å kvalifisere seg, mener han.

I så fall vil det ikke være første gang Hovland deltar i denne turneringen. I 2018 vant Hovland US Amateur, som førte til at han ble invitert til Masters i 2019.

– Det vil være kjempebra for ham å komme med til Masters. Han fikk smaken på det i fjor og fikk oppleve hele sirkuset. Han er nok lysten på å komme seg tilbake og prestere og gjøre det enda bedre enn 32. plassen i fjor, sier Thorp.

Det er ikke til å legge skjul på at det også er en del penger å tjene på å være med på Masters. I fjorårets turnering var det Tiger Woods som vant, og han stakk av med rundt 18 millioner norske kroner.

– Masters har et startfelt der de beste spillerne er med. Det er også et litt mindre startfelt enn andre turneringer, så det er selvsagt veldig bra å være med der. Masters er en av turneringene med mest prispenger i potten, så det er en stor fordel å være med der, forteller Thorp.

Søndagens PGA-seier ga Hovland drøyt fem millioner kroner inn på kontoen. I en eventuell Masters kan det vente enda mer.

Publisert: 25.02.20 kl. 05:01

