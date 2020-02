KVARTFINALE: Casper Ruud spiller kvartfinale i Chile fredag. Kampen kan du se på VG+. Foto: Gustavo Garello / AP

Ruuds blemmetrøbbel utgjør «ingen krise» før kvartfinalen

Casper Ruud (21) slet med blemmer på fingrene i den første kampen i Chile Open. Men far og trener Christian Ruud tror ikke han er satt tilbake foran kvartfinalen i Santiago fredag.

Der møter det norske tennishåpet erfarne Federico Delbonis (29). Argentineren er ranket som nummer 85 i verden og som syv i denne ATP-turneringen, og kampen begynner klokken 16 norsk tid og sendes på VG+.

– Han har han en sprekk og en blemme. Tapen satt ikke godt nok i den første kampen. Men dette er ting Casper har hatt før. Det er ingen krise, opplyser Ruud senior foran kvartfinalen på grusen i den chilenske hovedstaden.

Det var tidlig i 2. sett at Ruud måtte ha litt medisinsk hjelp med blemmene på fingrene.

Casper Ruud vant oppskriftsmessig over hjemmehåpet Alejandro Talibo uten å imponere i den første kampen. Settsifrene ble 6-4, 7–5. Tabilo er bare ranket som nummer 166 i verden.

Nå møter han mye bedre motstand. Casper Ruud tapte for Delbonis på grus for to år siden, men slo ham på hardcourt i fjor. Søramerikaneren er 190 cm høy, venstrehendt, og kjent som en god server.

– Men han er ikke den aller raskeste, sier Christian Ruud og mener at sønnen må tilbake på nivået fra Argentina Open for å hamle opp med Federico Delbonis. Casper fikk sitt definitive gjennombrudd da han vant ATP-turneringen i Buenos Aires 15. februar.

Et par dager senere forsvant han rett ut av Rio Open etter 0–2 for italieneren Gianluca Mager – nummer 128 i verden – i Brasil.

– Kampene i Argentina var ikke så lange. Han var ikke fysisk utladet. Det handlet mer om det psykiske. Vi visste den kampen ville bli vanskelig, sier trenerpappaen.

Casper Ruud falt fra nummer 34 til 38 på ATP-rankingen. I Santiago er han rangert som nummer to bak Chiles beste spiller, Christian Garin (18 i verden).

– Vi håper på to kamper til, sier Christian Ruud.

Etter Chile Open vender Casper Ruud hjem til Norge. 6. og 7. mars blir han å se i Oslo Tennisarena. Norge møter Barbados i Davis Cup.

