Slik er idrettsstjernenes 17. mai-feiring

Noen fikk nyte 17. mai-lunsj i hyggelig selskap, mens én stakk til skogs da kjæresten dro på fest.

Nasjonaldagen i 2020 blir kanskje litt annerledes enn mange er vant til, men dagen ble likevel feiret på ulike måter rundt om i Norge.

VG har samlet sammen noe av det de norske idrettsprofilene har delt på nasjonaldagen.

Aalesund-trener Lars Bohinen (50) tilbringer nasjonaldagen i Ålesund. Han forteller til VG at han på formiddagen nøt en 17. mai-lunsj på Brosundet Hotel i byen sammen med med kjæresten Jeanette og hunden Klara.

17. MAI-LUNSJ: Lars Bohinen, hunden Klara og hans kjæreste Jeanette. Foto: Lars Bohinen/privat

Mens Aafk-treneren kan nyte dagen i solskinnet på Sunnmøre, må spillerne i Eliteserien oppholde seg i karantene etter at kontakttreningene startet opp igjen.

Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nations (29) 17. mai-feiring ble dermed noe amputert grunnet fotballkarantenen.

– Jeg spiste frokost hjemme og så tok jeg sykkelen ut i Nordmarka da dama stakk på fest. Det er forskjell på folk, skriver Tollås Nation med et lite humoristisk glimt i en SMS til VG.

I Nordmarka ble det en ensom feiring av nasjonaldagen i hengekøye som han selv beskriver som «nasjonalromatisk»:

ENSOM FEIRING: Fotballspiller Jonatan Tollås Nation tok turen ut i Nordmarka alene på nasjonaldagen. Foto: Jonatan Tollås Nation/instagram

Birgit Skarstein (31) inviterte kollegaene på landslaget i roing hjem til seg selv på på lunsj.

– Vi er en liten gjeng som er mye sammen til daglig, så vi tenker å henge gjennom dagen og kvelden. Ganske rolig opplegg, og veldig hyggelig, skriver Skarstein i en SMS til VG og sender over et bilde av seg selv sammen med Are Strandli og Erik Solbakken.

TRE BLIDE ROERE: Birgit Skarstein fikk besøk av landslagskollegaene Are Strandli og Erik Solbakken til lunsj på nasjonaldagen. Foto: Birgit Skarstein/privat

Skarstein forteller at hun rakk å få inn en treningsøkt på morgenen og var en tur innom TV 2s nasjonaldagsending sammen med Helene Olafsen.

TV 2-GJESTER: Helene Olafsen (t.v) og Birgit Skarstein gjestet TV 2s sending på nasjonaldagen. Foto: Birgit Skarstein/privat

Landslagskollega Olaf Tufte (44) heiste opp et stort norsk flagg i flaggstangen hjemme på Tufte gård i Horten sammen med barna i morgentimene på nasjonaldagen.

Hekkekongen Karsten Warholm (24) startet dagen hos NRK på statskanalens 17. mai-sending. 24-åringen er kledd i bunad på nasjonaldagen, mens hans trener Leif Olav Alnes har gått for dress med en sløyfe i de norske fargene på brystet.

Fotballandslaget har delt en liten 17. mai-hilsen fra landslagsspiss Joshua King og sønnen Noah på Instagram.

Hopplandslagets Johan André Forfang (24) og pomerianian-hunden Wilma sender sine gratulasjoner fra Trondheim.

Bryteren Felix Baldauf (25) har fått seg litt sukkerspinn på 17. mai og delte et bilde sammen med kjæresten Thea Helseth.

Motorsport-profil Petter Solberg (45) feirer nasjonaldagen hjemme i Sverige.

Boksedronning Cecilia Brækhus er fortsatt isolert i California og det blir en litt annerledes 17. mai-feiring for 38-åringen i 2020.

I den forbindelse har hun lagt ut et lite tilbakeblikk til fjorårets feiring av nasjonaldagen.

Wolfsburg- og Norge-spiller Ingrid Syrstad Engen oppholder seg i Tyskland på den norske nasjonaldagen og savner å kunne ikle seg bunaden sin på 17. mai.

Landslagskollega og Chelsea-spiller Guro Reiten har fått på seg bunaden i anledning nasjonaldagen:

