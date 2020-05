STERK: Magnus Carlsen spiller sin egen «Magnus Carlsen Chess Tour». Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Magnus Carlsen tok tre av fire poeng: – Han fikk kjørt seg godt

Magnus Carlsen (29) tok tirsdag tre av fire mulige poeng i det som heter «Magnus Carlsen Chess Tour». Han var veldig nær å ta en fantastisk seier mot Hikaru Nakamura (32) i det siste partiet.

Fire mann ligger i delt ledelse etter første dag: Carlsen, Nakamura, Sergej Karjakin og Wesley So. Alle har tre poeng.

– Veldig god start. Selvfølgelig er det litt skuffende at jeg ikke greide å gjennomføre helt i det siste partiet, men Nakamura fikk kjørt seg godt, sa Carlsen i TV 2-intervjuet.

Den 3. mai vant Carlsen en forrykende finale mot nettopp Nakamura i turneringen «Magnus Carlsen Invitational».

Tirsdag møttes de igjen, og det ble igjen veldig spennende. Etter at det lenge hadde vært jevnt, fikk Carlsen - med hvitt - et solid overtak.

– Nå er Hikaru i trøbbel. Han får «flash-back» til finalen nylig, fastslo eksperten Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

Men under tidspress turte ikke Carlsen å risikere for mye og nøyde seg med remis.

– Jeg følte at jeg sto til vinst, men det var ikke så lett. Han forsvarte seg godt, sa verdensmesteren til TV 2.

Carlsen hadde fire veldig sterke motstandere tirsdag. Han spilte først et imponerende parti der han vant - med hvitt - mot den fargerike russeren Aleksandr Grisjtsjuk. Så trengte han bare 22 trekk for å vinne parti nummer to, også det med hvitt. Motstander var armenske Levon Aronian, som tabbet seg ut med de svarte brikkene.

Det tredje partiet endte med remis mot Ding Liren. Med svart hadde Carlsen mer enn nok med å forsvare seg, men kineseren fant aldri noe som kunne gi seier.

– Det ble litt passivt, sa hovedpersonen om det partiet.

Carlsen samler i «Magnus Carlsen Chess Tour» verdens største sjakkprofiler til fire nettbaserte superturneringer med en storslått finale i august. Totale pengepremier er hele 10 mill. kroner.

I tillegg til Carlsen, deltar Hikaru Nakamura, Ding Liren, Alireza Firouzja, Wesley So, Aleksandr Grisjtsjuk, Sergej Karjakin, Levon Aronian, Wei Yi, Daniil Dubov, Jan-Krzysztof Duda og Yu Yangyi i den turneringen som pågår nå. Den fortsetter med fire nye partier onsdag.

