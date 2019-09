VANT PRESIDENTKAMPEN: Berit Kjøll, her under Idrettstinget på Lillehammer, har 100 dager som øverste sjef for norsk idrett. Fremover blir det interessant å se hvor hun lander i kontroversielle spørsmål. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

NIF setter seg selv i klimaknipe

ULLEVAAL (VG) Norges idrettsforbund vil nå gjerne løfte frem idrettens rolle i miljøkampen. Samtidig tvinges landets toppidrettsutøvere til å opptre klimafiendtlig.

Berit Kjøll har hatt rundt 100 dager på seg til å bli noenlunde varm i presidentrøya etter valgdramaet på Lillehammer.

På Ullevaal stadion brukte hun den første septembermandagen til å lette litt på sløret om hvordan hun vil forme arbeidet med det nye idrettsstyret.

Redegjørelsen handlet mye om verdibasert ledelse og om den kommende idrettsmeldingen, og budskapet fremsto velformulert.

Det lyder for eksempel lovende at det senere denne måneden skal meisles ut en plan for Norges rolle og budskap overfor internasjonale lederutfordringer.

Men både her og hva gjelder andre betente spørsmål, er det mest interessante hvordan vyer er (eller blir) omsatt til praktisk politikk.

Her blir et av idrettspolitikkens mange paradokser nå tydeliggjort av et aktuelt tema.

En av grunnpilarene Berit Kjøll er opptatt av, er å tydeliggjøre og styrke idrettens rolle hva gjelder FNs bærekraftsmål.

Det er et spennende perspektiv, men innebærer samtidig at norsk idrett får et troverdighets- og forklaringsproblem på klimasiden.

Faktum er nemlig at norsk idrettsledelse tvinger sine egne beste utøvere til lite miljøvennlig atferd hvert eneste år.

Om man spissformulerer konsekvensen av rådende norsk idrettspolitikk om høydeeffekt, lander vi omtrent her:

Norske idrettsledere ønsker at de beste utøverne oppnår den samme fysiske forandringen som et høydehus ville gitt, altså at kroppens evne til å transportere surstoff forbedres, i kampen for å oppnå best mulig resultater.

Det stilles imidlertid ett krav: Det må gjøres på en familiefiendtlig og klimaskadelig måte.

Hvis vi legger sammen alt norsk idrett bruker på å transportere utøvere, utstyr og støtteapparat til høydesamlinger i løpet av en sesong, er det i sum et betydelig antall flyreiser, også over lengre strekninger.

Det er ikke utslippsfritt, og det reiser noen spørsmål:

Hvordan harmonerer denne siden av politikken med ønsket om å være en verdibasert frontfigur i klimakampen?

Så lenge det er påstått etiske grunner til at man selvvalgt har forbudt høydehus siden 2001, kommer man etisk ut i pluss eller minus med den norske linjen?

Er det mer prisverdig at Ingebrigtsen-brødrene må bidra til forurensing og forlate sine kjære i ukevis av gangen, enn om de kunne oppnådd samme høydeeffekt hjemme?

Eller er konseptet høydehus i seg selv så «unaturlig» at det hensynet bør trumfe alt?

Både her og hva gjelder andre av de mest krevende idrettspolitiske spørsmål, er det logisk å gi det nye styret tid til å områ seg, og en enkel fasit finnes ikke.

Det vil selvsagt også være viktig for Berit Kjøll & co. å sondere kreftene som råder i egen organisasjon inn mot idrettstinget i 2021, som det nå er klart at skal avholdes i Bergen.

Høydehus er nemlig et av temaene med mest latente interessemotsetninger internt i organisasjonen.

Spørsmålet er om de mer toppidrettsfokuserte delene ønsker nye runder om verdien av å kunne forberede seg på like vilkår?

Eller vil man fortsatt godta en særnorsk svekkelse av verktøykassen, basert på en forklaring om påstått etisk høyverdighet?

Etter at Berit Kjøll har fått muligheten til å bli skikkelig kjent med organisasjonen, blir det interessant å se hvilken linje hun selv vil forfekte i diverse idrettspolitiske slag, også dette.

Det er nå en gang den øverste lederen som vil få jobben med å fronte samsvaret mellom liv og lære i norsk idrett, og om hvordan fine visjoner skal fylles med målbart innhold.

Den jobben er alt annet enkel – hverken i spillpolitikken eller når man skal forklare det angivelig etiske gapet mellom et klimarom og et høydehus.

