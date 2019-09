VM-bronse til Kjetil Borch: – Jeg rodde på luft og kjærlighet

Kjetil Borch (29) viste styrke fra 1500 meter og ut, men det holdt ikke helt inn. 29-åringen kan likevel juble for VM-bronse.

Oppdatert nå nettopp







FAKTABOKS: Kjetil Borch Født: 14. februar 1990 (29 år)

Fødested: Tønsberg

Meritter: 1 OL-bronse, 2 VM-gull, 1 VM-bronse, 1 EM-gull, 2 EM-bronse

Det ble klart etter en thriller av en finale i østerrikske Linz.

Etter å ha ligget i tredje- og fjerdeposisjon store deler av racet, tok Kjetil Borch kommandoen da båtene passerte 1500 av de 2000 meterne som skulle ros i singlesculler-konkurransen i Østerrike.

29-åringen forsøkte seg på en massiv sluttspurt, ga alt for å forsvare fjorårets VM-gull, men det gikk akkurat ikke. På tampen maktet tyske Oliver Zeidler og danske Sverri Nielsen å passere nordmannen, så vidt det var.

Zeidler krysset mållinjen på tiden 6.44,55, tre fattige hundredeler foran Nielsen, mens Borch endte som nummer tre, 29 hundredeler bak den tyske VM-vinneren.

– Jeg gikk for en langspurt og fikk en halv lengde. Det holdt til det var cirka 240 meter igjen, og da begynte jeg å sprinte. Men med 120 meter igjen så rant kreftene ut. Jeg gikk skikkelig på veggen og rodde på luft og kjærlighet. Jeg hadde ingenting igjen, sier Borch til VG på telefon.

– Trodde du det skulle holde?

– Med 250 meter igjen trodde jeg det skulle gå, men med 150 meter igjen så kom de andre veldig fort. Og samtidig sprakk jeg. Det var en risiko jeg måtte ta, svarer 29-åringen.

Ned til Mindaugas Griskonis fra Litauen på 4. plass var det bare fire nye tideler, så da Borch skjønte at tiden hans holdt til edelt metall, knyttet han neven av glede.

– Forskjellen på 3. og 4. plass er så stor, nesten som forskjellen mellom gull og sølv. Det var viktig for meg å komme på pallen, sier en glad bronsevinner, før han legger til:

– Men hadde det vært 40 meter til, så hadde han (Griskonis) tatt meg igjen.

Borch har hatt en trøblet inngang til sesongen med kneoperasjon, ribbensbrudd og betennelser. I EM, som også ble vunnet av Zeidler, kom han ikke engang til finalen.

– Før EM hadde jeg 18 dagers avbrudd med betennelse i håndleddet, uttalte Borch til VG i forkant av verdensmesterskapet i Linz, der han fant en hasjplantasje da han tittet seg litt rundt.

Likevel kan han altså smile for VM-bronse nå. Det er Borch svært fornøyd med, et drøyt år etter at han vant VM-gull i samme konkurranse.

– Hadde jeg hatt formen som i fjor, skulle jeg vært helt der oppe. Dette er nok den beste prestasjonen jeg har gjort ut fra forutsetningene, mener Borch.

les også Birgit Skarstein forsvarte VM-tittelen

Han er ikke den eneste som kan smile etter mesterskapet i Østerrike. Olaf Tufte & Co. kvalifiserte sin båt til OL, mens Birgit Skarstein vant VM-gull tidligere søndag.

– Det har vært et veldig godt mesterskap for norsk roing. Å sende fire båter til OL... Jeg vet ikke om vi har gjort det før på den måten. Det er så bra, og det inspirerer. Jeg er veldig stolt av laget, sier Borch.

Publisert: 01.09.19 kl. 14:54 Oppdatert: 01.09.19 kl. 16:10







Mer om