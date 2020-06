Ola Klæbo (18) har signert platekontrakt med Sony Music

TRONDHEIM (VG) Johannes Høsflot Klæbos (23) artistbror, Ola «OKEY» Klæbo, har skrevet under en avtale med Sony Music.

I 2018 opptrådte Ola Høsflot Klæbo for rundt 20.000 tilskuere på festivalen Findings i Oslo. Under artistnavnet «OKEY» har 18-åringen også sluppet flere låter på den globale strømmetjenesten Spotify.

Nå har Sony Music Norway sikret seg rettighetene til Klæbos fire neste utgivelser og en opsjon på ytterligere fire.

– Det er veldig artig å endelig kunne sette en plan for hvordan jeg skal drive med musikk fremover og ha med meg et team som skal hjelpe meg med å utvikle meg i riktig retning. Jeg tror det blir en viktig samarbeidspartner fremover, forteller 18-åringen til VG.

Han var til stede under storebrorens treningsøkt i Granåsen onsdag morgen. Etterpå stilte de to til intervju med VG, som du kan se øverst i saken.

Stolt storebror

Sony Music Norway har fra før norske artister som superstjernen Alan Walker, Unge Ferrari, Bjørn Eidsvåg, Hkeem og Maria Mena i stallen.

Ola Klæbos storebror, Johannes, omtales som verdens beste langrennsløper. Han har de siste årene bygget en egen merkevare gjennom blant annet sosiale medier, hvor lillebroren har stått bak produksjonen av videoinnholdet.

De siste dagene har det blitt kjent at langrennsstjernen selv har inngått to avtaler. En stor sponsorkontrakt med privatlaget Uno-X og en landslagsavtale med Norges Skiforbund.

Sist uke var Johannes Høsflot Klæbo selv med til Oslo da lillebroren var i et avgjørende møte med Sony Music.

– Jeg syns det er veldig, veldig artig. Det er ingen jeg unner mer å lykkes enn Ola. Jeg fikk være med ned sist uke, da han tok «coronashaken» på at de var enige og at ting gikk i boks. Da så jeg hvor mye det betyr for ham. Det syns jeg er veldig, veldig artig og stas, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

– Han har vært veldig hardtarbeidende. Det er ingen jeg kjenner som jobber like hardt som han. Han er et skikkelig arbeidsjern. Jeg håper virkelig at dette skal løfte ham til å nå drømmene sine, roser eldstebror Klæbo.

Vil leve av musikken

«OKEY» har til nå gitt ut musikk i samme sjanger som artister som Alan Walker og Kygo. Gjennom Sony Music vil Klæbo junior blant annet arbeide med ulike vokalister i tiden som kommer.

– Drømmen er å kunne leve av det. Det er kanskje et litt kjedelig svar, men drømmen er egentlig å lage musikk som folk rundt meg syns er kul. Det viktigste er nok at jeg liker å holde på med det og lage det selv, så er det en bonus om andre vil høre på det, forteller «OKEY».

Samtidig roser han storebror.

– Vi er ganske tette brødre. Vi krangler lite. Jeg syns forholdet til Johannes er sunt. Vi backer hverandre hele tiden, sier Ola «OKEY» Klæbo.

