Norway Cup har satt D-dag for corona-avlysning

Ledelsen i Norway Cup vil vente helt til 20. juni med å avgjøre hvorvidt årets turnering går som planlagt.

Også de andre store fotball- og håndballturneringene i Skandinavia håper at sommerens cuper avholdes etter planen.

Det opplyser både Gothia Cup, Dana Cup, Partille Cup og Generation Cup til VG. (se egne svar lenger ned)

– Hadde cupen gått i dag, ville det ikke komme på tale å arrangere Norway Cup. Men det er fortsatt 124 dager igjen, og vi vil avvente så lenge som mulig med å ta denne beslutningen. Det er rett og slett ikke nødvendig å fatte en avgjørelse nå, sier Norway Cup-general Pål Trælvik.

Årets turnering starter 25. juli. Det er én dag etter at OL i Tokyo skulle startet. OL ble i dag utsatt ett år på grunn av corona-epidemien.

Norway Cup har så langt bare fått én avlysning. Det gjelder et lag fra Palestina, som får praktiske problemer knyttet til sin reise.

– Vår turnering er stor, men kan selvfølgelig ikke sammenliknes med et OL. Vi får eventuelt diskutere om land utenfor Norge kan inviteres, eller om det må bli et rent norsk arrangement i år. 20. juni er absolutt siste frist. Da må vi fatte en avgjørelse. Etter den datoen får vi ikke laget 18.000 middager eller ordnet alt annet som må på plass før turneringen starter, sier Trælvik til VG.

Alle lag vil få refundert det de har betalt ved en avlysning, og Trælvik sa nylig at Norway Cup risikerer et tap på 10 millioner kroner. Han understreker at alle råd fra helsemyndighetene vil følges når den endelige avgjørelsen skal fattes.

– Vi løper en risiko som blir større fordi vi venter med å avgjøre dette. Men mange mener at det er bra at vi holder lyset fremfor oss i tunnelen og gir dem et håp. Så håper vi bare at lyset ikke er et tog, smiler Trælvik.

Slik svarer de andre skandinaviske turneringene overfor VG:

Dana Cup, fotball (20. til 25. juli)

– Vi jobber for fullt fra hjemmekontor og håper fortsatt å arrangere Dana Cup i sommer. Dagens restriksjoner i Danmark gjelder frem til 13. april, så får vi se hva statsministeren mener etter den datoen. Det er 500 påmeldte lag, og en del av dem er norske. Mange er engstelige for om de kan reise, men vi satser på at de kan komme hit og få en stor opplevelse. I dag kan vel ikke nordmenn reise noen steder, så da kan dere like gjerne vente og håpe på Dana Cup. Avmeldingsfristen er utsatt til 13. juni. Jeg kan ikke forestille meg annet enn at vi har en avgjørelse før den datoen, sier Torben Vandsted.

Generation Cup, håndball (27. juli til 1. august)

– Vi fortsetter forberedelsene til årets Generation Cup. Vi håper å kunne gjennomføre, men det er naturligvis under forutsetning at det er forsvarlig. Vi vil følge helsemyndighetenes anbefalinger. Jeg er selv lege og jobber på sykehus til daglig. Det er enda en grunn til at jeg følger situasjonen nøye. Vi har ikke tatt en endelig avgjørelse hva gjelder deadline. Vi har utsatt påmeldings- og betalingsfristen for å kunne tilby deltakerne fleksibilitet, sier kommunikasjonssjef Gine Glargaard.

Partille Cup, håndball (29. juni til 4. juli)

– Dette er diskusjoner som går fra dag til dag, men det er ingen lag som har avbestilt foreløpig. Det foreligger ingen planer om å avlyse arrangementet. Vi velger å avvente og har tillit til det helsemyndighetene sier. Vi ønsker virkelig å gjennomføre denne typen turneringer, for vi synes det er viktig at unge har slike cuper å lengte etter. Dersom regelen om forsamlinger på mer enn 500 personer fortsatt eksisterer i juli, så går det ikke. Men det kan endre seg og det er de gjeldende reglene som til enhver tid betyr noe, sier Fredrik Beckman.

Gothia Cup, fotball (12. til 18. juli)

– Med knapt fire måneder igjen til turneringsstart, så har vi ingen beskjed fra myndighetene våre i Sverige eller globalt som gjør at vi må fatte en avgjørelse nå. Ut fra egne forberedelser trenger vi heller ikke gjøre det. Vi kan bestemme oss først om to måneder. Det gjør at vi fortsatt planlegger for Gothia Cup. Men vi følger utviklingen og planlegger for ulike scenarier. D-dag vil nok være tidlig i juni. Vi har en avbestillingsfrist 10. juni. Derfor trenger heller ikke deltakerne avgjøre noe nå, de risikerer ikke noen av pengene sine, sier Malin Jonson til VG.

