EMOSJONELT: Tor Harald Lund måtte tørke tårene på landsskytterstevnet. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

Tor Harald Lund (51) i tårer etter pangstart på Landsskytterstevnet

EVJE (VG) Da han var 19 år, ble Tor Harald Lund tidenes yngste skytterkonge. Nå ligger han igjen på skive én – og kan bli tidenes eldste skytterkonge. 51 år gammel.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var utrolige scener på skytebanen på Evje tirsdag ettermiddag: Voksne mannfolk gråt sine modige tårer av glede. For en helt spesiell skytter. Følelsene fikk fritt utløp. Også hos hovedpersonen.

– Jeg trodde jeg aldri skulle grine på en skytebanen, men dette har jeg jobbet så hardt for. Jeg vet jeg kan. Jeg har sagt at jeg skal klare det en dag, sier den godslige bamsen – og tørker igjen tårer.

les også Ett år til sommer-OL: Dette er vårt sikreste medaljehåp

– Jeg har ventet i over 30 år, men jeg har aldri vært i tvil om at dagen ville komme, sier skytterkongen fra 1987.

Tor Harald Lund ligger altså på skive én. Han har 248 poeng. Det samme har Rasmus Løberg på skive to.

PÅ SKIVE ÉN: Tor Harald Lund, Søgne. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

– Jeg vil si at han er tidenes skytter. Ingen har vunnet over så lang tid. Han har vært med i over 30 år og holdt på hele tiden, sier Terje Vestvik, assisterende generalsekretær i Det Frivillige Skyttervesen og et leksikon i landsskytterstevne-historie.

– Men hvorfor han har ikke lyktes i landsskytterstevnet?

– Ja, han har slitt med akkurat det stevnet. Han har følt et voldsomt press. Og han har aldri vært en landsskytterstevne-skytter, sier Vestvik.

Han forteller at den eldste skytterkonge til nå er Thorbjørn Hårstad, som var 50 år da han vant i 1939.

Lunds rekord som yngstemann er siden slått. Kristoffer Sannvoll var 18 år og åtte måneder da han var i 2002.

les også Ny verdensrekord: – En av de fremste prestasjonene i vår idretts historie

– Da jeg var 19 år, gikk jeg bare ut der og skjøt. Jeg tenkte ikke konsekvens, sier Tor Harald Lund.

– Hva tenker du om Kongelaget nå?

– Det bryr jeg meg egentlig ikke så mye om. Nå har jeg beseiret meg selv. Nå skal jeg ligge med begge albuene nede og skyte ti skudd. Så får vi se hvordan det går.

Regjerende skytterkonge Tor Gaute Jøingsli er blant fire skyttere som ligger ett poeng bak tetduoen Lund/Løberg. Jøingsli så lenge ut til å skyte tidenes beste serie - 250 poeng, men sprakk på slutten og endte altså på 247.

Rogalandstrio på kongelaget. Fra v: Anette Thingbø Sundnes, Rasmus Løberg og Linn Christine Vatland. Alle kjemper helt i teten. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

– De to i teten skyter så bra. Det blir tøft å slå dem, sier Jøingsli, som valgte å slå ned dataskjermen sånn at han ikke så poengsummen sin underveis.

De fire andre på 247 poeng er Hans Kristian Wear, Linn Christine Vatland, og Pål Øyvind Ørmen.

På forhånd var det snakk om at 245 ikke ville holde til kongelag i år. Det gjorde det for tre skyttere. OL-skytteren Ole Kristian Bryhn klarte 246 og kom med på det 15 menn- og kvinnesterke kongelaget som nummer 11.

Her er kongelaget:

1. Tor Harald Lund, Søgne 248.

2. Rasmus Løberg, Klepp 248.

3. Hans Kristian Wear, Styrvoll 247.

4. Linn Christine Vatland, Time 247.

5. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk 247.

6. Pål Øyvind Ørmen, Råde 247.

7. Magnus Bjerke, Høland/Bjørkelangen 246.

8. Marius Mellembakken, Sørskogbygda 246.

9. Anette Thingbø Sundnes, Time 246.

10. Tore Veie, Rissa 246.

11. Ole Kristian Bryhn, Røyken og Hurum 246.

12. Daniel Sørli, Høland/Bjørkelangen 246.

13. Sindre Nordvik, Løiten 245.

14. Håkon Rognstad, Byneset 245.

15. Anita Jære, Rennebu 245.

PS: Kongeskytingen vises på NRK kl. 19.30-21.00 onsdag kveld.

Publisert: 06.08.19 kl. 21:47 Oppdatert: 06.08.19 kl. 21:57

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post