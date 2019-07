MÅ VENTE PÅ NUMMER 21: Roger Federer er tidenes mestvinnende mannlige tennisspiller med 20 Grand Slam-titler. Novak Djokovic er nå oppe i 16. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Federer roser overmann Djokovic etter maratonfinale: – Galskap

(Djokovic – Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3)) I fem av fem sett vant Roger Federer (minst) seks game, men det holdt likevel ikke til seier i Wimbledon-finalen mot verdensener Novak Djokovic.

Oppdatert nå nettopp







Siste 10 års vinnere av Wimbledon * 2019: Novak Djokovic, Serbia * 2018: Djokovic * 2017: Roger Federer, Sveits * 2016: Andy Murray, Storbritannia * 2015: Djokovic * 2014: Djokovic * 2013: Murray * 2012: Federer * 2011: Djokovic * 2010: Rafael Nadal, Spania. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Vanligvis er seks game nok for å vinne et sett, men det stemte ikke for snart 38 år gamle Roger Federer søndag.

Han maktet å vinne (minst) seks game i alle de fem settene mot nesten seks år yngre Novak Djokovic, men det var den serbiske verdenseneren som likevel kunne juble for seier i den prestisjetunge turneringen.

Grunnen er at Djokovic også kom til seks game i tre av de nevnte settene, og da de ble avgjort i tiebreak, det siste etter 12-12 (!) i game, var det serberen som var best.

Han vant med settsifrene 3-2 etter ganske nøyaktig fem timer med spill. Aldri har en singlefinale i Wimbledon vart så lenge tidligere.

Se Djokovic avgjøre her:

Federer-spøk

Man har snakket om 2008-finalen mellom Federer og Rafael Nadal som en av de største tenniskampene gjennom tidene, men også søndagens gigantoppgjør mellom Federer og Djokovic kommer til å bli husket i lang tid.

– Jeg vil prøve å glemme den, spøkte Federer etter finaletapet, til latter fra de fremmøtte på hovedbanen i London.

– Neida, det var en fantastisk kamp. Den var lang, hadde alt og jeg hadde mine sjanser. Det hadde han også, og vi spilte bra tennis. Jeg er fornøyd med prestasjonen min, for jeg spilte bra, men Novak... Det var galskap. Gratulerer, sier sveitseren.

les også Federer til sin 12. Wimbledon-finale etter oppvisning mot Nadal

32 år gamle Djokovic forsvarte fjorårets Wimbledon-triumf, tok sin femte Wimbledon-seier i karrieren og sin 16. Grand Slam-seier noensinne.

Bare Rafael Nadal og finalemotstander Roger Federer har flere, med henholdsvis 18 og 20.

– Dette var om ikke den mest spennende finalen jeg har deltatt i, så i hvert fall topp to-tre finaler i min karriere. Og det mot en av de største spillerne gjennom tidene. Jeg har masse respekt for Roger. Uheldigvis må en av spillerne tape i slike kamper, sier Novak Djokovic og beskriver det hele som en drøm som går i oppfyllelse.

Søndagens seier var imidlertid langt fra gratis.

Vi fulgte Wimbledon-finalen sett for sett her!

To tiebreak på første tre

Verdenstreer Federer og verdensener Djokovic fulgte hverandre som skygger i det første settet og holdt alle sine servegame. I tiebreaket var det Djokovic som var best, der han lå under med 3-5, men snudde og vant det 7-5.

Det andre settet ble helt annerledes. I det første gamet, på Djokovic’ serve, gled serberen og endte under med 15-40.

PÅ BAKKEN: Djokovic vant det første settet, men fikk juling i det andre. Foto: Ben Curtis / TT NYHETSBYRÅN

Den sjansen lot ikke Federer gå fra seg. Han brøt, kampens første, servet inn eget game og brøt på ny. Først i det sjette gamet, på Djokovic’ tredje servegame, fikk serberen et game, men det holdt ikke. Federer brøt igjen og vant settet med imponerende 6-1 i game.

I det tredje settet byttet de to gigantene igjen på å være katt og mus, og akkurat som i det første settet klarte ingen å bryte hverandres serve. I tiebreaket var det Djokovic som igjen trakk det lengste strået, denne gang med sifrene 7-4.

På dette tidspunktet hadde Djokovic faktisk ikke hatt en eneste break-ball, men likevel ledet han 2-1 i sett.

les også Serena Williams tapte sensasjonelt: Feid av banen i Wimbledon-finalen

Femsetter

Det fjerde settet startet som nummer én og tre, men på stillingen 2-2 ble det dramatisk. Djokovic sin ball ble dømt inn, men Federer så den ut, utfordret, og Hawk Eye-bildene viste at sveitseren hadde rett, så vidt det var.

Istedenfor 30-30 ble det 15-40 og to breakballer til Federer. De lot han ikke gå fra seg. Ikke nok med det: Federer brøt på ny ved neste mulighet og kunne serve settet hjem på stillingen 5-2.

Da, etter over to timer og tre kvarter med spill, fikk Djokovic sin første breakball. Den tok han ikke, men han fikk en ny sjanse, og da maktet han å bryte.

Djokovic vant så på egen serve, men kunne ikke forhindre Federer fra å ta settet med sifrene 6-4.

Dermed måtte det et femte og avgjørende sett til for å kåre en vinner.

Der klarte Djokovic å bryte Federes serve og gå opp til 4-2, bare for å se at Federer brøt tilbake på direkten. Dramaet var ikke over. Federer var nestemann til å bryte, til 8-7, og på egen serve hadde han også to matchballer på stillingen 40-15. De tok han ikke, og istedenfor brøt Djokovic på direkten og reddet eget skinn.

Avgjørelsen kom i tiebreak etter 12-12 i game, der Djokovic nok en gang viste sin styrke. Han ga bare bort tre baller og vant 7-3 - og med det også hele turneringen.

– Det er ganske surrealistisk å få to matchballer mot og likevel vinne. Og med tiebreak på 12-12 også... sier en fornøyd Djokovic.

Publisert: 14.07.19 kl. 20:08 Oppdatert: 14.07.19 kl. 20:42