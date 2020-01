MØTTE LEGENDEN: Patrick Strøm (t.v.) og medgrunnlegger av produksjonsselskapet Cultivate Entertainment Sean Butler (t.h.) produserte en podkast med Kobe Bryant tidligere i januar. Nordmannen forteller om en jordnær basketlegende. Foto: Cultivate Entertainment

Norske Patrick (37) sto bak et av de siste intervjuene med Kobe Bryant

Patrick Strøm (37) fra Nordstrand møtte basketlegenden Kobe Bryant kun dager før den tragiske helikopterulykken i Los Angeles søndag.

Ikonet Kobe Bryant nådde lenger enn basketlandet USAs landegrenser, og for den norske film og TV-produsenten Patrick Strøm kom søndagens nyhet om at Bryant hadde gått bort som et stort sjokk.

– Det har vært en tung dag. For meg har han vært en stor inspirasjon, sier Strøm til VG på telefon fra Los Angeles.

I STUDIO: Kobe Bryant gjestet podkasten til norske Patrick Strøm 9. januar. Foto: Cultivate Entertainment

37-åringen flyttet til «stjernenes by» i 2016, og har siden startet sitt eget produksjonsselskap Cultivate Entertainment. De produserer blant annet den populære sportspodkasten «All the smoke», som altså tidligere i januar hadde selveste Kobe Bryant som gjest.

Det skulle vise seg å bli et av de aller siste intervjuene 41-åringen gjorde.

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg, fra Norge, skulle produsere en podkast med stjerner som Kobe Bryant. Han er en person man har vokst opp med, og føler er en levende legende, og så får jeg plutselig møte ham ... Det var utrolig hvor jordnær han var. Han tok seg tid til å hilse på alle kameramenn, lydmenn, og stilte opp på alt av bilder. Han ville at alle skulle få sitt, sier Strøm om møtet med «Black Mamba».

STJERNE: I podkasten «All the smoke», med programlederne Matt Barnes (som selv spilte med Bryant i Lakers) og Stephen Jackson, fortalte Kobe Bryant hvordan han hadde funnet en ny kjærlighet for basketball på grunn av datteren Gianna «Gigi» Bryant (13). Både far og datter gikk bort i ulykken søndag. Foto: Cultivate Entertainment

– Før Gigi (datteren Gianna Bryant) ble interessert i basketball så jeg nesten ikke på NBA. Etter at hun ble interessert er det på TV-en hver eneste kveld. Hver eneste kamp. Hun ser på alt, fortalte Bryant i All the smoke-episoden for 18 dager siden.

Søndag kveld gikk et videoklipp av Bryant og datteren fra en Lakers-kamp tidligere denne sesongen, der basketlegenden gir 13-åringen en entusiastisk innføring i baskettaktikk, viralt på Twitter.

– Da jeg tok henne med på en Lakers-kamp, den første jeg har vært på siden drakten min ble fredet, så hadde vi det så gøy. For første gang så jeg spillet gjennom hennes øyne. Det handlet ikke om meg lenger, det handlet om henne. Hun hadde det så gøy, og som en far var det fantastisk å se, sa Kobe Bryant.

For Strøm var det ekstra vondt å lese nyheten om at også datteren «Gigi» hadde omkommet i ulykken.

– Jeg har kjent mye på det, og det har vært mye tanker i dag, for jeg får en datter selv om to måneder. Det er vondt, sier han.

KUNST: Ansiktet til Kobe Bryant pryder ikke veggene til All the smoke-studioet ennå, men nordmannen utelukker ikke at en tegning av «Black Mamba» også dukker opp innen kort tid. Foto: Cultivate Entertainment

Siden basketkarrieren tok slutt i 2016, der Bryant rundet av med elleville 60 poeng i siste kamp for LA Lakers, har han også selv startet en karriere som produsent.

– Jeg kunne jo ikke møte ham som «basketspiller til basketspiller», men jeg møtte ham som «produsent til produsent». Vi snakket om alle planene han hadde, og hvordan han skulle begynne å lage filmer. For han var basketkarrieren 1. akt, og han skulle begynne på 2. akt av livet nå ...

– Han hadde fortsatt så utrolig mye bra å tilføre verden, sier Strøm.

Han beskriver Lakers-legenden videre som «en mann av folket».

– Det at vi kunne stå å prate sånn om filmer, tv og det som var hans lidenskap, det gjenspeiler hvilken type person jeg møtte. Kobe Bryant var en mann av folket, selv om han var en legende og superstjerne.

Slik ble Bryant en NBA-legende:

Feilvendt.

Med mann i rygg.

River seg løs, snur i steget.

Fyrer av skuddet...

Svisj.

Skuddet som gjorde Kobe Bryant til en legende på parketten. Skuddet som gjorde at navnet «Kobee!» er det som ropes verden rundt når et sammenkrøllet papirark skal finne veien til en ensom søppeldunk i hjørnet av et klasserom, eller når en slapp basketball svever mot kurven på en dårlig vedlikeholdt basketballbane i en bortgjemt bakgård.

Dagen etter den tragiske ulykken har emneknaggen #KobeChallange begynt å spre seg på Twitter, der fans hedrer Kobes ikoniske «fadeaway»-skudd. Med sammenkrøllede papirark, tomme plastflasker og ikke minst tennissokker formet som en ball.

En hyllest til det Bryant selv sa i kortfilmen «Dear Basketball» som ga ham en Oscar-pris i 2018:

I’ll always be that kid

With the rolled up socks

Garbage can in the corner

: 05 seconds on the clock

Ball in my hands.

5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1

Love you always,

Kobe

FAKTA: Kobe Bryant * Født: 23. august 1978 (41 år) i Philadelphia, Pennsylvania. * Lag: Los Angeles (1996–2016) * NBA-titler: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) * Mest verdifulle spiller i NBA: 1 (2008) * NBAs All Star-lag: 18 (1998, 2000-2016) * OL-meritter: 2 gull (2008, 2012)

