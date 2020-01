BOMMET: Tiril Eckhoff fikk tre bom på normalen i Pokljuka. Foto: Jostein Magnussen, VG

De norske jentene sviktet på standplass: – Digg at det går litt ræva

POKLJUKA/OSLO (VG) Tiril Eckhoff (29) klarte ikke ta sesongens syvende seier på normalen i Pokljuka.

Tiril Eckhoff har vært sesongens soleklare ener og leder verdenscupen sammenlagt etter seks seire. På normaldistansen i slovenske Pokljuka var hun den største forhåndsfavoritten, men Fossum-jenta fikk det ikke til på standplass. Tre bom holdt ikke til å kjempe helt i toppen

– Jeg synes det var helt greit. Bra start og slutt, men jeg surrer litt i midten. Det tar jeg med meg, men det er egentlig litt digg at det går litt ræva nå så har jeg noe å trene på frem til VM, sier Eckhoff til NRK.

VM i italienske Anterselva starter 13. februar.

Samtidig som Eckhoff bommet, så det lenge lyst ut for Marte Olsbu Røiseland: Hun skjøt fullt på første liggende og stående, men med to bom på tredje skyting var også hun ute av kampen. Hun fikk også en bom på siste skyting, men det er en opptur at hun foreløpig har dagens fjerde beste langrennstid.

– Det var fine forhold, men det blåser litt mellom ørene, sier Røiseland til statskanalen.

En som derimot fikk full klaff på standplass var tyske Denise Herrmann. Med 20 treff og som vanlig høy fart i sporet går det mot seier for den tyske jenta. Rennet pågår fortsatt, men svenske Hanna Öberg og franske Anais Bescond ser foreløpig ut til å bli nummer to og tre.

Dermed klarte ikke de norske skiskytterjentene å følge opp den strålende skytingen fra de norske guttene torsdag.

