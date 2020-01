GLAD I IDRETT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er leder av utøverkomiteen i idrettsforbundet. I desember møtte hun kultur- og idrettsminister Trine Skei Grande. Her er Jacobsen etter etappeseieren på 10 kilometer fellesstart under Tour de Ski 3. januar. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Jacobsen ba om møte med idrettsministeren: Fikk åtte millioner kroner

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ba om et møte med kultur- og idrettsminister Trine Skei Grande. Da de møttes ba hun om penger til toppidrettsutøvere som lever under fattigdomsgrensen i Norge.

Nå nettopp

Jacobsen ble leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund sist sommer. Det tok ikke lang tid før hun ba om et møte med kultur- og idrettsminister Trine Skei Grande (Venstre). Rett før jul møttes de.

Selv tilhører langrennsløper Jacobsen en idrett hvor de beste tjener godt med penger, noen veldig godt.

– Den gjennomsnittlige norske toppidrettsutøveren har ikke betingelser eller levekår som gjenspeiles via mediene. I den norske modellen er det en sterk korrelasjon mellom utøvere som er i mediene og utøvere som tjener penger på sin idrett, sier Jacobsen til VG og fortsetter:

– Vi har mange fantastiske utøvere som presterer på øverste nivå, der mediene og dermed kommersielle inntekter er nærmest fraværende og bidrar til at de fleste lever under fattigdomsgrensen.

Vil ikke ha klasseskille

Trine Skei Grande er opptatt av at jenter og gutter skal ha de samme mulighetene. Hun mener gutter fortsatt har større muligheter. Hun forteller også at det ikke skal være et klasseskille i idretten, hvor det står på foreldrenes økonomi om man kan satse på idrett. Hun er ikke overrasket over at noen toppidrettsutøvere lever under fattigdomsgrensen.

– Dette har jeg vært opptatt av lenge. At vi må løfte de idrettene som er små i Norge, men store der ute. Hvor det norske sponsormarkedet ikke møter utøverne. Vi vil være med å løfte utøverne i store idretter. Det var bra med en gjennomgang fra Astrid, sier Skei Grande til VG og nevner tennis og golf som små idretter her hjemme, men store i verden.

PÅ GALLA: Kultur- og idrettsminister Trine Skei Grande delte ut pris på Idrettsgallaen nylig sammen med tidligere verdensmester i svømming Alexander Hetland. Foto: Fredrik Hagen/NTB SCANPIX

Dagen etter møtet med Skei Grande ble spillemiddelsøknaden behandlet i statsråd. Den ga åtte millioner kroner mer til de «fattige idrettene» gjennom Olympiatoppen.

– Det er ikke å komme i mål, men et steg på veien, sier Jacobsen.

– Du må gjerne gi Astrid litt av æren for de pengene, sier Skei Grande.

Mye på hjertet

Det var flere ting Jacobsen ville snakke om på vegne av toppidrettsutøverne i Norge. Selv studerer hun medisin ved Universitetet i Oslo. Andre toppidrettsutøvere må studere for å finansiere idrettssatsingen. Selv fikk Jacobsen stipendet halvert fra Skiforbundet siden hun studerer og ikke var med landslaget før sesongstarten i november.

– Mange utøvere ønsker seg utdanning, eller tar det for å få midler fra Lånekassen til å leve for. Kombinasjonen er krevende og behov for fleksibilitet er større. Det gir en del utfordringer for en del utøvere, sier Jacobsen.

Kultur- og idrettsministeren er også opptatt av kombinasjonen toppidrett og utdanning.

– Vi ønsker å øke stipendene mer rettferdig. Vi ønsker å tilrettelegge så utdanning kan tilpasses toppidrett, Universitetet i Agder er gode på det, jeg håper de kan overføre det til andre, sier Skei Grande.

Maren Lundby ble årets forbilde på Idrettsgallaen. Da hun tok VM-gull i fjor fikk hun 70.000 kroner av det internasjonale skiforbundet, et herregull ha 275.000 kroner.

Jacobsen slo gjennom med VM-gull på sprinten i Sapporo i 2007. Da var hun 20 år. Den gang hadde hun null kroner i stipend og levde på moren og faren, i tillegg til bitte litt støtte fra sponsorer.

Hun poengterer at hun selv tilhører en idrett med gode vilkår nå. I dag har alle landslagsløperne i langrenn en liten grunnlønn.

– Langrenn har hatt en rivende utvikling de årene jeg har vært med. Profesjonaliteten har blitt bedre i alle ledd, det er gjort grep for å kunne ligge foran i løypa også markedsmessig. Det har resultert i bedre økonomiske betingelser for alle løpere, i tillegg til opplegg og lagtilbud for langt flere enn det var i 2007. I tillegg til langt flere frynsegoder og støtteordninger enn tilfellet var den gangen, sier Jacobsen.

– Idrett er samlende

– Hva er det viktigste som kan bli bedre for at norsk toppidrett skal bli enda bedre?

– Det bør du spørre noen som har mer inngående innsikt og overblikk over norsk toppidrett om. Jeg er tross alt bare en utøver. Skulle jeg prøvd meg på et par ønsker ville jeg ønsket meg at Campus Sognsvann ble realisert, for et større og bedre toppidrettssenter vil legge til rette for møteplasser der norsk toppidrett kan drive utvikling og deling av prestasjonskultur på tvers av idretter. Og at det kom på plass en behovsprøvd utøverfinansiering, enten via stat, en type fadderbedriftsordning, et fond eller lignende, svarer Jacobsen.

Skei Grande understreker at både breddeidrett og toppidrett er viktig.

– I Norge er det viktig for identiteten vår. På dager med politiske saker som kan være splittende er det bra å ha et håndballag alle kan snakke om i lunsjen, og som alle syns er kule. I tillegg har idrett en viktig helseeffekt og det er en viktig hobby. Idrett er kultur, sier Skei Grande til VG.

Publisert: 18.01.20 kl. 21:50

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser