Lørdagens travtips: 60 mill. i gigapott i V75

En spennende Unionskamp er i vente på Färjestad Travbane ved Karlstad. Jeg lanserer to alenestreker, den ene av dem er norsk.



Det blir nok ikke mange norske seirer i V75-spillet, men i kaldblodsløpet, Unionskampen, kan VGs travekspert, Andes Olsbu, nærmest garantere norsk triumf.

– Odd Herakles holder voldsom form, stikker normalt til tet og leder hele veien. Men Roli Eld yppet seg mot Odd Herakles nest sist. Og Adrian Solberg Akselsen er nok interessert i revansje etter å ha blitt vraket på favoritten etter sitt skulderbrudd. Men det skal godt gjøres å holde Odd Herakles ute på startsiden. Men løser det seg, kan vi kanskje få en severdig duell, tror Olsbu.

Han bankerspiller også Perfect Spirit i gulldivisjonsløpet, Uno Sweds minneløp.

– Redén-traveren står perfekt til spormessig og møter helt riktig selskap. Det meste taler for at 5-åringen leder fra start til mål og passerer ti millioner svenske kroner innkjørt. Ferrari B.R. er det norske håpet i løpet, men fra et iskaldt spor, er det trolig premie som gjelder, mener Olsbu.

Dagens banker

Odd Herakles (V75-4) har vært kanongod i det siste og leder normalt fra start til mål i Unionskampen.

Dagens luring

Tengil Face (V75-6) var god toer sist han var ute på denne distansen. Kan muligens overraske feilfritt i Unionsstayern.

Her er Olsbus V75-tips til Färjestad:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

V75-1 (1640ma)

3 MARCELLO WIBB

11 LORD FLAX

6 EXPENSIVE RIVER

7 DIVINE

2 Ferry Boko

——————————-

4 Luxury Tile

10 Lexington Hall

5 Global Tailwind

9 Digger Lord

1 Gideon H.Renka

8 Hierra Boko

12 Grandfather Bill

Løpet

Fire-fem hester kan rekke i dette sprintløpet i bronsedivisjonen.

Favoritten

Marcello Wibb sviktet som storfavoritt fra tet sist, men det var tungt i innersporet. Så annenplassen bak Infinitus var likevel ikke så gal, selv om han stummet siste biten. Johan Untersteiner-traveren er kjapp fra start og sikrer seg trolig føringen igjen. Distansen er 500 meter kortere nå, og 4-åringen kan lede hele veien.

Outsiderne

Lord Flax har vunnet i alle sine tre starter i år. Vant på foto sist, mens han var overlegen i begge de første. Står sjanseartet til spormessig, men skulle det bli litt kjøring i front, kan han runde mange, muligens alle.

Luringen

Ferry Boko trives godt på sprint og går stadig 1.11-tider. Han er kjapp fra start og kan få ryggen til favoritten, Marcello Wibb. Kommer luke til slutt, er han ikke ufarlig.

Startsiden

Ferry Boko er kjapp, men Marcello Wibb kan trolig overta. Expensive River og Divene er også bra fra start, men står langt ute på vingen.



V75-2 (3140ma)

9 GIORDANO SOA

5 VICTORY ROAD

10 CORLEONE D.K.

1 LOVE HÅLERYD

7 Ibra Boko

6 Djarpur Dry

4 My New Chapter

——————————-

2 A Deal Is A Deal

3 Valnes Ior

12 Troja Face

8 Paulino

11 Zinzan Cash

Løpet

Åpent i langløpet i Klass II. Jeg prøver syv hester.

Favoritten

Giordano Soa har vunnet fire av fem løp hittil i karrieren og vokser med oppgavene. Kan få et fint ryggløp, og med tempo i front, stiger sjansene.

Outsiderne

Victory Road har radet opp tre strake seirer etter pause. Han er rask fra start, og skulle han komme seg greit til tet, kan han bli vrien å tukte.

Luringen

Love Håleryd vant greit sist. Hun er bra fra start, men overlater kanskje føringen. Har vunnet tre av fem langløp hun har vært ute i og skal ikke avskrives om det løser seg.

Startsiden

Love Håleryd er rask, men overlater kanskje til My New Chapter eller Victory Road. Ibra Boko er heller ingen sinke.



V75-3 (2140ma)

3 PARTIZAN FACE

2 MARTIN DE BOS

10 FLORIS BALDWIN

8 ARON PALEMA

4 PABLO ANDOVER

5 Flash Håleryd

——————————-

6 Araw Hoss

11 Mr Lindy

9 Only One Winner

12 Smevikens Cruiser

1 On The Dot

7 Westline

Løpet

Jeg streker for halve feltet i sølvdivisjonen.

Favoritten

Partizan Face avsluttet sterkt fra køen sist. Ble med i angrep 700 meter igjen og ble sendt ut i fjerdespor 300 meter senere. Vant greit foran gode Gina Schermer da. Nest sist satt han i tredje innvendig, men avsluttet fort via de to ledige innersporene på oppløpet på Åby og var veldig nær vinneren, Ragazzo da Sopra. Kolgjini-traveren står fint til spormessig og kan vinne igjen. Hesten står perfekt inne grunnlagsmessig.

Outsiderne

Martin de Bos fortjener snart en seier etter tre fine løp på rad og kan muligens ta årets første. I fjor vant han halvparten av sine tolv starter. Han avsluttet bra fra køen til fjerde i et overpacet løp som Wild Love vant. Fullførte sterkt til annen bak Eelis etter en tung tur gangen før. Petri Puro-traveren er sterk og kan gjøre mye selv. Skal regnes i striden.

Luringen

Floris Baldwin, vårt norske håp i løpet, ble sittende fast med krefter spart sist. Gangen før tapte han kun knepent for Lionel, som har kjørt inn over 16 millioner kroner. Trond Anderssen-traveren står litt sjanseartet til i bakspor, men skulle det bli tøff kjøring i front, er det ikke umulig.

Startsiden

Pablo Andover er kjapp, men slipper muligens. Kanskje får raske Aron Palema overta, selv om han står ytterst på vingen.



V75-4 (2140ma)

5 ODD HERAKLES

——————————-

1 Roli Eld

7 Troll Solen

8 Kleppe Slauren

6 Pave Faks

3 Art Kjarvald

2 Granetta

9 Eldvin

10 Järvsöodin

4 B.W. Sture

Løpet

Norsk seier blir det i Unionskampen, et eliteløp for kaldblodshester.

Favoritten

Odd Herakles avsluttet sterkt via fjerdespor i Finland sist, men kom akkurat for sent til å vinne. Radet opp fem strake seirer før det og gikk på sitt første tap etter at Tom Erik Solberg overtok styringen, da Adrian Solberg Akselsen ble skadet. I Bollnäs nest sist fikk Romtveit-traveren en meget tøff innledning via sporene før han overtok etter 600 meter og holdt unna for en meget god Roli Eld, som ikke var mye slått. Travet 1.19,0 ved den anledningen. Norgesmesteren er kjapp fra start og sikrer seg normalt føringen. Dermed blir han svært vrien å tukte igjen.

Outsiderne

Troll Solen har vunnet fem av sine seks siste starter og er i sitt livs form. Ble nummer tre bak Odd Herakles og Søndre Jerkeld i norgesmesterskapet tredje sist. 6-åringen er ikke helt i samme klasse som Odd Herakles og Roli Eld, men klaffer det bare litt med posisjonene fra et sjanseartet spor, kan han fort ende på trippelen.

Luringen

Roli Eld var god til seier på Bjerke sist, selv om det ebbet ut til slutt. Gikk i nærkamp med Odd Herakles da, etter en tøff reise uten rygg snaue sisterunden. Hamre-traveren er blitt bedre fra start, men holder neppe Odd Herakles ute. Løser det seg har han en god sjanse til å bli toer. Hestens kusk Adrian Solberg Akselsen er nok sugen på seier etter å ha blitt vraket på Odd Herakles etter skulderbruddet.

Startsiden

Odd Herakles er normalt kjappest og stikker til tet.



V75-5 (2140ma)

4 MONEYKEEPER

3 EXIT ANGOT

1 S.G.CHARPENTIER

9 Dexter Brick

6 Damien Hanover

12 Sandsjöns Enzo

——————————-

10 Stardust Melody

7 Norma B.

5 Bear Bahareh

11 Gianluca B.R.

8 Aiming To Win

Løpet

Åpent i Klass I-løpet. Jeg garderer.

Favoritten

Moneykeeper sto på flott til tredje i en Derby-kvalifisering fra lederrygg sist, men mistet finalebilletten i det siste steget. Eklundh-traveren er kjapp fra start, og skulle han komme seg til tet, stiger sjansene.

Outsiderne

Exit Angot fikk et tungt løp og feilet seg bort i Nurmos-debuten sist. Kan være forbedret med det løpet i kroppen etter to måneders pause. Feilfritt og på sitt beste er han absolutt god nok til å vinne.

S.G.Charpentier er flink fra start, men kanskje bli overflydd av Moneykeeper. Står uansett til for et fint løp. Løser det seg og han er like god som i de to seiersløpene i juli, er det ikke umulig.

Luringen

Mellby Frodo (starter ikke) leverte fine innsatser i Sverige før den korte pausen. Hesten rapporteres fin i trening, og Trond Anderssen-traverne pleier å gå gode løp på direkten. Fra en fin utgangsposisjon er han en av flere som kan vinne.

Startsiden

Moneykeeper er kjapp fra start og kan overfly S.G.Charpentier. Damien Hanover vil nok også prøve seg en bit.

V75-6 (3140mv)

14 VINCENT AS

1 GREAT WINNER

12 BO C.

5 Tengil Face

——————————-

13 O.P.Q.C.

9 Minnestads Ecuador

10 My Dream Art

6 Ready To Roll

15 Juan

2 Bossy Alley

11 Waikiki Silvio

3 Eicas

8 Global Skipper

4 Simb Rocker

7 Quick C.D.

Løpet

Tre-fire hester kan rekke i Unionsstayern.

Favoritten

Vincent As tok en sterk seier foran Reckless i et langløp sist og trives meget bra på den lange distansen. 5-åringen går alltid til mål og kan vinne igjen.

Outsiderne

Great Winner holdt bra til tredje etter en tung tur sist. Magnus Jakobsson-traveren er bra fra start, kan forsvare sporet og lede hele veien.

Bo C. har vunnet fire av sine seks siste starter. Ble toer bak Reverend Wine sist, mens han feilet bort annen fjerde sist. Kan kjempe i toppen igjen.

Luringen

Tengil Face var god toer bak Pacific Face fra lederrygg sist han var ute på distansen. Feilfritt er det ikke umulig.

Startsiden

Great Winner er bra fra start og kan forsvare sporet.



V75-7 (2140ma)

1 PERFECT SPIRIT

——————————-

7 Heart Of Steel

10 Racing Mange

2 Reckless

9 Speedy Face

8 Baron Gift

4 Ferrari Sisu

5 Ragazzo da Sopra

3 Bryssel

12 Ferrari B.R.

6 Usain Henna

11 Mack Dragon

Løpet

Jeg lar Perfect Spirit stå ugardert i gulldivisjonsløpet, Uno Sweds minneløp.

Favoritten

Perfect Spirit ble bakket fra en vanskelig utgangsposisjon i Jubileumspokalen sist og fikk fjerde innvendig. Avsluttet bra på oppløpet til femte. Gangen før vant han lett foran Pastore Bob etter å ha overtatt etter 600 meter. Redén-traveren er kjapp fra start og har vunnet sportrekningen. Mye taler for at hesten, som kun mangler et par tusen kroner på å ha kjørt inn over ti millioner svenske kroner, leder fra start til mål, i hvert fall om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Racing Mange kommer ut etter snaue to måneders pause, men rapporteres fin i trening. Han gikk mange fine løp før hvilen. Lövgren-traveren trenger muligens løp i kroppen før han er på topp, men er uansett aktuell i trippelstriden.

Luringen

Heart Of Steel feilet fra start sist, noe han sjeldent gjør. Men tross sisterunden i dødens var han likevel overlegen etter en kjapp avslutning. Nest sist ble han fjerde, plassen foran Perfect Spirit, i Jubileumspokalen etter en fin avslutning. Tredje sist vant han lett foran Cokstile. Untersteiner-traveren står langt ute på vingen, men er rask fra start. Bare han unngår dødens, kan han muligens yppe seg litt mot favoritten.

Startsiden

Perfect Spirit er kjapp fra start og forsvarer normalt sporet. Utenfra vil nok Heart Of Steel og Ragazzo da Sopra prøve seg en bit.

