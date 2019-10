PÅ TOPP: Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) og Therese Johaug trives i høyden, her fra landslagssamlingen i Font Romeu i september. I oktober blir det mer høyde i Italia. Foto: Berit Roald/NTB SCANPIX

Torgeir Bjørn: Alle burde gjort som Johaug og Østberg

KVITFJELL (VG) Når de andre langrennsdamene drar hjem fra høyden i Val Senales blir Norges to beste langrennsløpere Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg igjen.

I dag (torsdag) er det bare 51 dager igjen til verdenscupen starter i finske Ruka. Langrennsløperne er inne i de siste sesongforberedelsene.

Om en uke drar langrennsdamene til Livigno på høydesamling, deretter reiser de videre til Val Senales og skimuligheter på 3000 meter. Når resten av landslagskollegene reiser hjem 31. oktober, blir Johaug (31) og Østberg (28) igjen for fem ekstra dager.

– Vi er av dem som konsekvent har holdt på det her med høydetrening på laget, det er for å få noen ekstra dager på breen og i høyden, sier Østberg til VG og legger til:

– Med tanke på høydedøgn for totalbildet i løpet av et helt år, så har vi veldig troen på det. Dette er en plan som ble lagt tidlig. Den gjelder også med en tanke mot OL.

Økt produksjon blodceller

VG møtte langrennsdamene på samling i Kvitfjell i september. Starten til utforløypa i olympiabakken i Kvitfjell ligger på rett over 1000 meter. Det er ikke høyt nok til å falle inn i kategorien høydetrening.

Johaug vant VM-tremila i Seefeld foran Østberg, og Frida Karlsson. Sjekk hvorfor damene begynte å le på pallen:

Ved trening fra 1800 til 3000 meter over havet økes blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen på grunn av økt produksjon av røde blodceller, står det i Store norske leksikon.

Lekene i Beijing i 2022 går i høyden. NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener alle på laget burde gjort som den rutinerte duoen med tanke på OL.

– Den modellen Therese og Ingvild kjører er velprøvd og fungerer. Det er ingen modell i dag som fungerer bedre. Høydetrening er viktig for å utvikle utholdenhet. Northug, Sundby, Bjørgen, Skari, Dæhlie og Ulvang har alle gjort det, sier Bjørn.

– For sent

Han mener det er spesielt viktig å teste høydetrening allerede denne vinteren for de unge løperne.

– Det er for sent å begynne våren 2021, sier Bjørn.

Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter at skiforbundet tar regningen for de ekstra dagene i høyden for Johaug og Østberg.

– De ønsket et lengre opphold enn de det resten av gruppen ønsket, sier Bjervig til VG.

HOPPER I DET: Therese Johaug (t.h.) kaster seg inn i en ny sesong sammen med Ingvild Flugstad Østberg. Ingen av de norske løperne er mer i høyden enn dem. Her i Font Romeu i september. Foto: Berit Roald/NTB SCANPIX

Johaug og Østberg kjenner hverandre bedre enn de fleste. De har årlige høydeopphold både i Europa og USA sammen. Forrige sesong var Johaug så godt som uslåelig. Det var bare et distanserenn hun ikke vant, i tillegg ble det tre VM-gull.

– Jeg håper for egen del og for spenningen at det skal være mulig å slå Therese, men mitt hovedfokus er at jeg skal bli bedre skiløper, sier Østberg.

Hun tror de får ut det beste i hverandre.

– Jeg kan gjøre henne bedre og hun meg bedre, sier Østberg.

Dropper høyde

Denne høsten dropper herrelaget høydeopphold i Val Senales. Bjørn mener det ikke er noe som tyder på at høydetrening er på vei ut, og bruker Ingebrigtsen-brødrene med Jakob, Filip og Henrik som eksempel på utøvere som trener mye i høyden med stor suksess.

EKSPERT: NRKs Torgeir Bjørn i prat med Ingvild Flugstad Østberg under Tour de Ski i Oberstdorf forrige sesong, hvor hun vant. Østberg vant også touren sammenlagt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Idretten har utviklet seg, og høyde kan oppfattes som mindre viktig. Man får kjørt mer hurtighet og større fart i lavlandet. Men man kan kombinere det med høyde. Løperne bør bruke denne og neste sesong til å teste ut ulike varianter, vi vet at høyde fungerer. Yngre seniorer bør få sin egen erfaring med høydetrening nå, så de finner ut hvordan de responderer, sier Bjørn.

PS! Langrennssesongen starter med nasjonal åpning på Beitostølen 22. november.

