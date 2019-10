FÅR NYE UTFORDRINGER: Kristin Kloster Aasen fotografert til et VG-intervju tilbake i 2017. Foto: Jæger, Odin

Kloster Aasen får prestisjeverv i IOC

Kristin Kloster Aasen (58) skal lede «kommisjonen for fremtidige sommer-OL» i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Nyheten ble sluppet torsdag kveld og er omtalt av blant andre Insidethegames.

– Jeg syns det er veldig spennende og er utrolig ydmyk med tanke på oppdraget. Det er alvorspreget og jeg gleder meg til å sette meg inn i arbeidet med å lede en gruppe som har verdifull innsikt og kompetanse. Og sammen skal vi legge grunnlag for god dialog med mulige kandidater til olympiske og paralympiske leker, sier Kloster Aasen til VG.

Hun tar fatt på jobben med å lede kommisjonen over nyttår. Sammen med ni andre (se faktaboks) skal hun stå i spissen for IOCs nye måte å arbeide opp mot aktuelle vertsbyer, der det til nå har ligget mye prestisje i den dyre søknadsprosessen som ofte ender opp med én vinner og én eller flere tapere.

Kommisjonen for fremtidige sommer-OL Leder: Kristin Kloster Aasen IOC-medlem: Richard Pound (Canada) IOC-medlem: Lingwei Li (Kina) IOC-medlem: Mikaela Coujuangco Jaworski (Filippinene) IOC-medlem: Luis Mejia Oviedo (Den dominikanske rep.) IOC-medlem: Filomena Fortes (Kapp Verde) Utøverrepresentant: Sarah Walker (New Zealand) Foreningen for sommerolympiske internasjonale føderasjoner: Francesco Ricci Bitti (Italia) Nasjonal olympisk komité: Paul Tergat (Kenya) Internasjonale paralympiske komité: Andrew Parsons (Brasil)

– Søknadsrundene har tidligere vært lange, tunge og kostnadskrevende prosesser. Nå blir prosessen dialogbasert med vesentlige bidrag fra IOC som vil dele erfaring og ekspertise underveis. Man har en langt større fleksibilitet og man har en permanent dialog med interesserte parter slik at man kan skreddersy opplegg i større grad. Fokuset veksler fra det som passer IOC til det som passer de ulike byene eller områdene som ønsker å arrangere OL.

– Dette er resultatet av en langvarig reformprosess som startet i 2013, kalt Olympic Agenda 2020. Søknadsprosessen skal bli enklere, mer tilgjengelig og det skal være et større fokus på bærekraft, «legacy» og utnyttelse av eksisterende anlegg kostnadseffektivitet, sier Kloster Aasen.

Den videre utnyttelsen av anlegg og investeringene i infrastruktur har vist seg å være et stort problem, senest i Pyeongchang i 2018 og Rio de Janeiro i 2016. Flere arrangører blir sittende igjen med dyre anlegg som endre opp med å forfalle fordi de er overdimensjonert for vanlig bruk og koster mye å drifte.

Kloster Aasen har selv sittet i IOC som styremedlem siden 2017 og ble gjenvalgt til å sitte i «kommisjonen for bærekraft og ettermæle» i mai. Hun mener at de to begrepene blir sentrale for fremtidige OL-arrangører.

– Vi så det i søknadene til OL i 2022 og 2026 at det var et stort fokus på bærekraft og etterbruk. Bruke det man har og tilpasse konseptene deretter. Det innebærer at ambisjoner om store infrastrukturprosjekter som kun kan realiseres gjennom et OL nok er historie. Man jobber for å sikret kostnadseffektivitet og etterbruk, både i søknadsprosessen og videre hva gjelder gjennomføring av arrangement.

