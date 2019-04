VANT IGJEN: Magnus Carlsen før partiet mot franskmannen Maxime Vachier-Lagrave mandag. Foto: Georgios Souleidis

Nå lukter Carlsen på verdensrekorden

(Magnus Carlsen – Maxime Vachier-Lagrave 1-0) Med utrolige 7,5 av 9 poeng i Grenke-turneringen kan Magnus Carlsen (28) slå sin egen verdensrekord i Norway Chess i juni.

Sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen antar at verdensmesteren trenger «bare» 6,5 av 9 poeng i superturneringen i Rogaland for å slå ratingrekorden på 2882 – som er fra 2014.

– Hvis han viser det samme vanvittige nivået som i Aserbajdsjan og i Tyskland, så skal det gå veldig greit. Han trenger 6,5 poeng og kan faktisk tillate seg å gå et hakk ned i forhold til de to siste turneringene, sier Svensen til VG.

Fem år etter at han nådde sin ratingtopp kan Carlsen være på vei til å slå den. Og igjen snakker ekspertene om muligheten for å bryte drømmegrensen 2900. Svensen har regnet ut at Carlsen må ha umenneskelige 8,5 av 9 poeng i Norway Chess om han skal klare det allerede da.

– Klarer han 2900, vil det være helt ekstremt. Det skal i utgangspunktet ikke være mulig fordi han er så langt foran alle andre og dermed må ta så mange poeng. Men slik han har spilt den siste tiden, så må man begynne å snakke om det. Fortsetter han i samme gate fremover, så er det mulig, sier Tarjei J. Svensen.

På liveratingen er Magnus Carlsen nå oppe i 2875 – og er i særklasse best i verden. Caruana på 2. plass har 2819.

Mandag vant Carlsen nok et parti i Grenke-turneringen. Det var den sterke franskmannen Maxime Vachier-Lagrave som måtte gi tapt etter 43 trekk.

– Jeg hadde ikke så mye energi i dag, sa nordmannen etterpå.

Det var det ingen som så under partiet. Han har hatt en vanvittig ratingprestasjon i Tyskland: 2984.

Han har vunnet mot Vincent Keymer, Francisco Vallejo Pons, Georg Meier, Levon Aronian, Peter Svidler og Maxime Vachier-Lagrave. Det har blitt remis mot Viswanathan Anand, Fabiano Caruana og Arkadij Naiditsch.

Dermed fikk Carlsen 7,5 poeng, mens Caruana på 2. plass hadde 6. Altså en ren utklassing.

Publisert: 29.04.19 kl. 19:43