LUKRATIVT: Viktor Hovland tjener minst 21 millioner norske kroner på sin første hele sesong på PGA-touren. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland slår pengerekorden til «Tutta» – tjener minst 21 mill.

I sin beste sesong på LPGA-touren spilte Suzann Pettersen inn snaut 2,3 millioner amerikanske dollar. Før sesongens siste turnering på PGA-touren er det allerede klart at Viktor Hovland (22) vil sette ny norsk pengerekord.

Hovland har levert en strålende debutsesong på PGA-touren og er sammen med Scottie Scheffler den eneste «rookien» som har kvalifisert seg til Tour Championship, som starter i Atlanta, Georgia, fredag. De to kjemper etter alle solemerker også om tittelen som «årets rookie» på PGA-touren.

Til Tour Championship er det kun de 30 beste i FedEx-cupen, sluttspillet til PGA-touren, som får være med. Dit har Hovland kvalifisert seg etter en mengde imponerende turneringer, hovedsakelig takket være seieren i Puerto Rico Open i februar og en lang rekke med gode plasseringer etter coronapausen.

Men siden han er på 27. plass i sammendraget, har han et ganske dårlig utgangspunkt foran turneringen. De beste sammenlagt begynner turneringen under par, ledende Dustin Johnson er på «minus 10», mens Viktor Hovland starter på par (se faktaboks).

– Å komme blant de 30 beste er jo en utrolig bra prestasjon, og noe jeg er veldig fornøyd med. Men jeg skulle helst hatt et litt bedre utgangspunkt, sier Hovland til Eurosport.

Hovland har totalt på PGA-touren denne sesongen (start september i fjor) spilt inn 1 982 275 amerikanske dollar, tilsvarende 17,3 millioner norske kroner.

Selv om han skulle ende sist, på 30. plass, i Tour Championship, er han allerede sikret en utbetaling på 395 000 amerikanske dollar for helgens turnering. Sammenlagt vil han dermed overgå Suzann Pettersens beste sesong på LPGA-touren.

– Ja, jeg ser jo på listene over hvor mye man kan vinne. Jeg er ikke blind, sier Hovland til NTB.

Hovland vil med 30. plass ha spilt inn 2 377 275 amerikanske dollar, rett i overkant av 21 millioner norske kroner. Skulle han klatre opp til en svært sensasjonell seier, vil den gi 15 millioner amerikanske dollar, cirka 132 millioner norske kroner.

Det skal påpekes at Pettersen ble nummer to på pengelisten i LPGA-touren i sitt beste år, 2013, og at pengesummene på LPGA-touren er markant lavere enn på PGA-touren.

Slik starter de i Tour Championship De 30 beste i FedEx-cupen er med i Tour Championship. Vinneren av turneringen vinner også FedEx-cupen og spillerne starter ut ifra hvordan de ligger rangert blant de 30 beste. Viktor Hovland må altså hente igjen ti slag på 72 hull for å slå Dustin Johnson. 1. Dustin Johnson: −10

2. Jon Rahm: −8

3. Justin Thomas: −7

4. Webb Simpson: −6

5. Collin Morikawa: – 5

6. Daniel Berger: −4

7. Harris English: −4

8. Bryson DeChambeau: −4

9. Sungjae Im: −4

10. Hideki Matsuyama: −4

11. Brendon Todd: −3

12. Rory McIlroy: −3

13. Patrick Reed: −3

14. Xander Schauffele: −3

15. Sebastián Muñoz: −3

16. Lanto Griffin: −2

17. Scottie Scheffler: −2

18. Joaquin Niemann: −2

19. Tyrrell Hatton: −2

20. Tony Finau: −2

21. Kevin Kisner: −1

22. Abraham Ancer: −1

23. Ryan Palmer: −1

24. Kevin Na: −1

25. Marc Leishman: −1

26. Cameron Smith: Par

27. Viktor Hovland: Par

28. Mackenzie Hughes: Par

29. Cameron Champ: Par

30. Billy Horschel: Par Vis mer

Det er først og fremst fra februar og ut Hovland har gjort byks. Ved årsskiftet var han på 93. plass på verdensrankingen, men seieren i Puerto Rico sendte Hovland på en ferd oppover listene. Riktignok misset han cuten uken etter i The Honda Classic, men de siste elleve turneringene på rad har han nå klart cuten og han er nå oppe på en 31. plass på verdensrankingen.

Det er kun tidligere verdensener Rory McIlroy (14) og Xander Schauffele (13) som har en bedre rekke gående på PGA-touren denne sesongen. Blant annet var Hovland den eneste som klarte cuten i alle de seks første turneringene som ble spilt på PGA-touren etter coronapausen. I løpet av de turneringene hadde han også en rekke på 14 runder på rad under par, noe som er den tredje lengste rekken på PGA-touren denne sesongen, kun slått av Scottie Scheffler (18) og Mark Hubbard (15).

Det har også ført ham opp til en 31. plass på verdensrankingen og Hovland er nummer 20 på lista over dem som har spilt inn flest rankingpoeng i år. Blant spillerne på den nåværende topp 100-lista er det kun ni spillere som har gjort et større hopp enn ham i år.

Det er stabiliteten som har vært nøkkelen for Hovland. For selv om det først og fremst er seieren i Puerto Rico Open og tredjeplassen fra Workday Charity Open som står igjen som de virkelige topplasseringene, så har Hovland nærmest blitt en garantist for å klare cuten. Siden han ble proff etter U.S. Open i fjor sommer har han spilt 29 turneringer fordelt på PGA-touren, Korn Ferry-touren og Europatouren, og hele 24 ganger har han fått spille samtlige fire runder. På PGA-touren har han som proff klart cuten 20 av 24 ganger, 16 av 19 ganger denne sesongen.

PS! Viktor Hovland går ut i den andre «flighten», klokken 18.10. Han spiller sammen med kanadiske Mackenzie Hughes. Turneringen sendes på Eurosport.

