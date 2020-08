SLET: Viktor Hovland falt på resultatlistene i BMW Championship. Foto: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland kvalifiserte seg til prestisjefylt turnering

Viktor Hovland (22) slet på siste dag av BMW Championship, men klarte likevel å kvalifisere seg for den prestisjefylte turneringen Tour Championship.

Det er nemlig kun de 30 beste spillerne på årets PGA Tour som får lov til å spille den prestisjefylte turneringen Tour Championship. De to foregående årene ble vunnet av gigantene Rory McIlroy og Tiger Woods.

Det var lenge uklart om Hovland skulle få spille turneringen, etter en svak siste dag på BMW Championship. Denne helgen skal kutte antall deltagere fra 70 spillere, til de dyktige 30 spillerne som får være med videre til finalen.

Hovland startet dagen på en 37.-plass, men ramlet ned til en 40.-plass etter at en svak dobbel bogey førte til at nordmannen endte dagen på ett slag over par.

Plasseringen gjorde at han at måtte vente på svar. Lenge lå han og vippet rundt den hellige 30.-plassen på sammenlagtlistene. Til slutt endte han opp på den riktige siden av grensen. Hovland blir nummer 28 og kunne puste lettet ut da alle hadde ankommet klubbhuset og fullført sine avsluttende runder.

Nå skal han få bryne seg på en av de mest prestisjefylte turneringene i golf for første gang i karrieren. En topp 30-plassering sørger også for at Hovland nå er kvalifisert til alle major-turneringer neste sesong.

Turneringen Tour Championship markerer finalen på et langt plyoff i FedEx Cup, som går over tre uker. Vinneren av finalen stikker av med hele 150 millioner kroner og blir naturligvis også FedEx Cup-mester.

Tour Championship spilles for å avgjøre hvem som er årets beste spiller, og har et spesielt format. Alle spillerne starter Tour Championship med flere slag under par, basert på hvor bra de har gjort det til nå denne sesongen.

Lederen av sammenlagtlistene starter ti slag under par, mens Hovland på en 28.-plass starter turneringen hele ti slag bak, på par. Dermed står han overfor en tøff oppgave for å kjempe seg inn i toppen neste helg.

Spilleren med lavest score når turneringen avsluttes neste mandag vinner den sesonglange turneringen.

Publisert: 31.08.20 kl. 00:21

