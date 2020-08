SEIER MED SVARTE BRIKKER: Magnus Carlsen sikret seg remis i armageddon med svarte brikker og vant den syvende og avgjørende finalen mot amerikaneren Hikaru Nakamura. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håvet inn millionpotten etter dramatisk finish

(Magnus Carlsen- Hikaru Nakamura 4–3) Magnus Carlsen befestet igjen sin suverene posisjon som verdensener da han i en heidundrende lynsjakk- og armageddon-finish senket forsvarsspesialist Hikaru Nakamura i den syvende og avgjørende finalen.

– Jeg var veldig sliten etter i går. Det må jeg si. I dag, jeg vet ikke om det var adrenalin, kjentes det bedre. Jeg fikk is på ryggen og litt smertestillende. På en måte skulle jeg ønske at det ikke ble så spennende. Men det var bra underholdning, for alle, tror jeg, uttalte Magnus Carlsen i et intervju på TV 2 etter bataljen.

– Herlighet, for en dramatikk, nærmest skrek TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer da det gikk mot armageddon-seier for Carlsen – med svarte brikker.

Partiet endte med remis. Men fordi Carlsen hadde valgt svarte brikker – det vil si mindre tid til trekk-rådighet i det helt avgjørende partiet etter to «semiavgjørende» lynsjakkpartier – gikk han av med seieren.

Dermed kunne han håve inn førstepremien på nær 1,3 millioner kroner og kassere sin sjette av syv mulige seirer i coronapandemiens tid.

– Nå har det skjedd noe ekstremt dramatisk, utbrøt TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i forbindelse med 21. trekk i første parti – av fire – i den syvende og avgjørende finalen i «Grand Tour Finals» mellom Magnus Carlsen (29) og Hikaru Nakamura (32).

Det var som et ekko fra matchen foregående dag, da Carlsen utlignet til 3–3 i antall kampseirer – åpenbart plaget av ryggsmerter han pådro seg få minutter før han skulle sette seg foran brettet (han ble tvunget til å sitte på knærne).

– Her er det noen rare varianter, kommenterte ekspertkommentator II, Hans Olav Lahlum, da det muligens ikke var så sikkert at Nakamura – med hvite brikker – hadde forspilt sine sjanser.

Amerikaneren ofret hesten sin «foran den svarte kongen», datamaskinen mente Carlsens vinnersjanse der og da var 98 prosent. Hammer mente nordmannen hadde en buffé hvite brikker han kunne forsyne seg med. Lahlum påpekte at Nakamura sto i en «kinkig binding». Sistnevnte ristet på hodet, og ristet på hodet.

– Det blir en fantastisk start for Magnus i denne finalen, slo Hammer fast og refererte til det faktum at Carlsen vant første parti med svarte brikker.

– Magnus får en gigantisk fordel, forklarte han.

TV 2s sjakkprogramleder Fin Gnatt brøt inn for å si «det er deilig å høre, gutter», rett før Nakamura ga opp, forlot stolen sin og gikk ut av TV-bildet.

Carlsens turnering-seirer «etter corona» Foran den avgjørende finalematchen torsdag hadde Magnus Carlsen vunnet fem av seks turneringer i coronapandemiens tid – online: Magnus Carlsen invitational: Vinner

Steinitz Memorial: Vinner

Lindores Abbey Chess Challenge: Røk i semifinalen

Clutch Chess International: Vinner

Chessable Masters: Vinner

Legends of Chess: Vinner Vis mer

Magnus Carlsen hadde med andre ord vinden i ryggen foran parti to.

– Her må Magnus passe seg for den fellen, kommenterte Jon Ludvig Hammer i forbindelse med 11. trekk – da saker og ting på og rundt brettet virket seigt.

Magnus Carlsen holdt hånden for munnen og glippet med øynene, mens Nakamura – ranket som nummer 18 i verden, men nummer én i lynsjakk og internettspesialist – en stund så ut til å ville trenge seg gjennom TV-bildet og det digitale sjakkbrettet.

Hammer snakket om mange bondebrikker og vedgikk at han var litt forvirret med tanke på spillets gang, før han oppdaget at det lå an til «sjakk» i Carlsens favør, for så med ironisk snert bemerke at «problemet er at Nakamura er veldig god i sjakk» (han avverget kjapt trusselen). Samtidig var det ingen tvil i ekspertenes øyne om at Carlsen ikke ville tape parti to.

Det endte med remis, og stillingen viste 1,5–0,5.

– Da er vi fremme i en situasjon at finalen kan bli avgjort i neste parti. Nå er det matchball, påpekte Hans Olav Lahlum.

Med seier i tredje parti, ville Magnus Carlsen – med svarte brikker – være seierherre.

Nakamura åpnet - fra sitt hjem i California - med noen overraskende trekk og kjapt spill. Ved 21. trekk lå han et godt stykke foran, sett til det klokken viste. Han tok seg dermed tid til å tenke mer, og tenkte godt.

– Nå er Magnus i virkelig trøbbel, konstaterte Hans Olav Lahlum da amerikanerens vinnersjanse per prosent spratt til 80 og 90.

Carlsen fintet seg midlertidig ut av Nakamuras «kamikaze-press», men kun midlertidig: 1,5–1,5 og likt foran fjerde parti - Magnus Carlsen med hvite brikker i hurtigsjakkpartiet (remis ville føre til to partier lynsjakk).

– Nå er det matchball begge veier, kommenterte Hans Olav Lahlum under TV 2-sendingen.

– Veldig åpent nå, altså. Jeg har fortsatt Magnus som knepen favoritt, tilføyde han etter pausen og i det Nakamura og Carlsen dro i gang.

Magnus Carlsen åpnet som han har gjort mot Nakamura tidligere inneværende år. Deretter bølget spillet frem og tilbake. Det åpne spørsmålet var om det skulle ende med remis og gå til «semiavgjørende» lynsjakk - eventuelt en absolutt avgjørelse i form av såkalt armageddon.

De to lynsjakkpartiene, Nakamura startet det første med hvite brikker: Carlsen ble satt i en liten knipe.

– Magnus er presset nå altså, innrømte Hans Olav Lahlum.

Magnus Carlsen ga opp, ledelse 3–2 til Nakamura, og nå måtte Carlsen vinne lynsjakkparti nummer to med sine hvite brikker for å få armageddon. For Nakamura ville det holde med remis for å gå av med seieren.

Carlsen virket sen i avtrekket. Klokken tikket i hans disfavør. Men han ledet på brettet. Nakamura begikk en oppsiktsvekkende blunder, og kunne nærmest ikke tro sine egne øyne.

– Det er game over, konstaterte Jon Ludvig Hammer.

Det vil si armageddon, og – oi, oi – Magnus Carlsen valgt svarte brikker. Det vil si at han – med mindre tid til rådighet (fire mot fem minutter) – ville vinne hvis det endte i remis.

Det gjorde han – igjen.

Publisert: 20.08.20 kl. 20:30 Oppdatert: 20.08.20 kl. 21:11

