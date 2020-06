GAMLINGER: Olaf Tufte (44) og Stig-André Berge (36) er gode kamerater. Sistnevnte forsøker nå å få førstnevnte med til OL neste sommer. Foto: VG / NTB Scanpix

Berge forsøker å overtale Tufte til OL-ja: – Vi må ha med noen gamlinger

RÆLINGEN (VG) Nå som Stig-André Berge (36) endelig har bestemt seg for å satse mot OL i Tokyo neste sommer, gjenstår bare ett mål: At Olaf Tufte (44) gjør det samme.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg må få med Tufte, slik at jeg ikke blir den eneste fra eldrebølgen i OL. Vi må ha med noen gamlinger i dette gamet. Norge kan ikke bare ha med unge folk. Tufte og jeg vil i alle fall trekke opp gjennomsnittsalderen fra 24 til 28 eller 29 år, sier Berge med spøkefullt alvor til VG.

Mandag formiddag annonserte den populære bryteren at han satser mot OL i Tokyo og VM på hjemmebane i 2021 – etter å ha sittet lenge i tenkeboksen. Nå gjenstår bare at Olaf Tufte (44) bestemmer seg for å ro i sitt syvende OL.

– Det er hyggelig det, så får vi se hva verden bringer. Jeg prater stadig med ham, han er en god kompis. Eldrebølgen mot Tokyo har vi vært sammen om, så vi får håpe vi kan gå hånd i hånd rundt i Tokyo, svarer Tufte når VG «konfronterer» ham med Berges ønske.

– Bare guttungen

Olaf Tufte er i motsetning til Stig-André Berge kvalifisert for deltagelse i 2021-OL, men har andre utfordringer utenfor båten. Corona-pandemien har gjort at Tufte, som er både bonde, foredragsholder og forretningsmann, ikke har fått den økonomiske kabalen til å gå opp. Dermed lar avgjørelsen om OL-satsing fortsatt vente på seg.

– Jeg vil gjerne fullføre kabalen før jeg kan legge det fram for familien. Jeg har gård og selskap som lider under corona, jeg må sikre arbeidsplassene der og at familien har mat på bordet før jeg kan bestemme meg for å satse, sier Tufte.

Den dobbelte OL-gullvinneren uttalte i mars at han hadde håp om å være ferdig med nevnte kabal før 17. mai. Usikkerheten vedvarer for Nykirke-roeren, som henter inspirasjon fra avgjørelsen til sin åtte år yngre kamerat Berge.

– Han er bare guttungen, så det skulle bare mangle at han satser. Det er moro å se at han har motivasjonen til å tråkke til, og det er selvfølgelig en inspirasjon for meg, sier Tufte med glimt i øyet.

Ikke helt ferdig

Berge, som vant OL-bronse for fire år siden, sier at OL-kvalifisering i hans hode «ikke er tema», men vedgår at for eksempel en skade kan hindre ham i å komme gjennom kvalifiseringsnåløyet i mars neste år.

– Jeg skal avslutte med VM uansett. Hvis det mot formodning skulle skje at jeg mislykkes i mars, vil det gå en faen i meg. Da skal jeg i alle fall lykkes i oktober, understreker han.

Da vil det være 20 år siden han debuterte i senior-EM.

les også Stig-André Berge satser mot nytt OL: – Ekstremt lyst til å fortsette

– Du har ikke valgt å fortsette fordi du ikke har noe annet å gjøre?

– Nei, jeg har nok av ting jeg kan og har lyst til å gjøre. Dette er ikke noe jeg gjør fordi jeg ikke har noe annet. Det er fordi dette er det jeg har lyst til å gjøre. Den siste saften er ikke skviset ut av sitronen, svarer Stig-André Berge.

Landslagstrener Fritz Aanes (41) sier at «38 egentlig er for gammelt» med tanke på VM-deltagelse. «Før coronatiden» ville han ikke tatt ut Stig-André Berge til å bryte for Norge på hjemmebane høsten 2021.

– Med corona er han ikke helt ferdig. Men det er ikke lett, når det gjelder treningsmengde, alder og familie. Han har sagt at han har en kropp som en 25-åring. Vi må endre noe. Han får ikke et spesialopplegg. Det blir ikke noe halvveis. Han må trene smart, men også for å ta medalje, sier Fritz Aanes.

Publisert: 08.06.20 kl. 19:54

Fra andre aviser