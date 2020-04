KUNNE ENDELIG SMILE IGJEN: Teresa Stadlober (t.h.) ble nummer tre på 15 kilometer fellesstart med skibytte under prøve-VM i Oberstdorf i slutten av januar. Therese Johaug vant foran Ingvild Flugstad Østberg. Foto: SILAS STEIN / dpa

Stadlober mistet «alt»: – Vil aldri se dem igjen

For ett år siden ramlet østerriksk langrenn sammen. Under VM på hjemmebane i Seefeld ble Max Hauke avslørt med nålen til blodposen i armen. – Det ødela alt for oss, sier Teresa Stadlober (27).

– Det er veldig vanskelig når mine egne lagkamerater lager så store problemer for hele langrennsfamilien i landet mitt. Det er tungt mentalt, sa Stadlober til VG etter tremila i Holmenkollen tidlig i mars.

De sjokkerende bildene gikk verden rundt i fjor:

Både Max Hauke og lagkameraten Dominik Baldauf ble dømt til fem måneders betinget fengsel for idrettslig bedrageri.

– Jeg er skikkelig sint. Vi var gjennom dette etter Sotsji-OL. Jeg trodde vi var familie og venner. Men det var vi ikke, sier Stadlober.

Etter alle dopingskandalene er hun helt alene i østerriksk langrenn. Stadlober har ikke hatt mye å smile for det siste året, men under prøve-VM i Oberstdorf i januar ble hun nummer tre på 15-kilometeren, bak Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg og 27-åringen kunne smile fra pallen.

Veien dit var uhyre krevende for Østerrikes eneste langrennsløper. Og jobben fortsetter. Nå er det åtte måneder til neste verdenscuprenn.

Teresa Stadlober: – Har 141 starter i verdenscupen. Har tre pallplasser i verdenscupen. To denne sesongen. Ingen seirer.

Er nummer ti i verdenscupen sammenlagt nå, ble nummer åtte sammenlagt i 2017/2018-sesongen – hennes beste plassering.

Etter dopingskandalen under VM i Seefeld i fjor fikk langrennssjef i det østerrikske skiforbundet Markus Gandler sparken. Christian Schwarz overtok.

Østerrike har bare én utøver til som har deltatt i verdenscupen denne sesongen: Lisa Unterweger (25 år). Hun har to topp 30-plasseringer (25 og 26) på 16 starter denne sesongen. Vis mer

Hun hadde en vanskelig sommer i fjor. Mistanke om doping ligger alltid der.

Østerriksk langrenn har vært rammet hardt før. Johannes Dürr ble avslørt for EPO under lekene i Russland i 2014. Både Christian Hoffmann og trener Walter Mayer var hovedpersoner i dopingskandaler på begynnelsen av 2000-tallet.

– Du vet at utøvere fra alle de andre nasjonene tenker at alle fra Østerrike gjør dette. Så må man må være sterk mentalt.

Gode gener

Verdenscupavslutningen i USA og Canada ble avlyst på grunn coronaviruset. Dermed endte Teresa Stadlober som verdens tiende beste langrennsløper denne sesongen.

I SVERIGE: Teresa Stadlober ble nummer 11 sammenlagt i Ski Tour 2020. Her etter det andre rennet under åpningshelgen i Östersund i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Etter VM i fjor fikk alle i støtteapparatet og trenerne for langrennsløperne i det østerrikske skiforbundet sparken. Norske Trond Nystad sa opp. Dermed ble Teresa Stadlober ensom.

– Det er vanskelig å finne sponsorer. Alle tror jo at alle gjør dette, sier Stadlober.

Slik trener norske utøvere under coronakrisen:

Teresa Stadlober har langrenn i blodet. Faren, Alois, har VM-gull på stafett fra Ramsau i 1999. Der tok han også sølv på 10 kilometer klassisk foran Odd-Bjørn Hjelmeset, men bak senere dopingavslørte Mika Myllylä.

Sjokkert

Hun har ikke snakket med Max Hauke eller Dominik Baldauf siden kvelden før dopingbomben i Seefeld smalt. Hun har ingen planer om noen gang å prate med dem igjen.

– Jeg har kjent dem siden vi var unge, i mer enn ti år. Du tror du kjenner dem, men nei. Jeg var sjokkert. Jeg vil aldri se dem igjen, sier 27-åringen til VG.

Hun vil vise unge østerrikske utøvere at man kan bli god uten doping, derfor fortsatte hun da det så fryktelig mørkt ut i fjor vår.

Tradisjonen tro startet hun treningen i mai, men det var ikke klart om hun ville klare det økonomisk. Hun hadde ikke penger. Men i juni ble det bestemt at det østerrikske forbundet valgte å gi Stadlober midler til et støtteapparat på fem personer. Dermed hadde hun trener, fysioterapeut og servicemenn.

Ønsker flere dopingtester

Hun husker ikke hvor mange ganger hun ble dopingtestet i fjor. Men hun syns det var for sjelden. På grunn av historien mener hun østerrikske utøvere bør bli testet ofte. Hun blir glad når dopingtesterne banker på døren.

– Jeg er overrasket over at de ikke kom oftere. Men jeg ble testet nok, sier 27-åringen og legger til:

– Men de må også teste foran renn. De som ble tatt, sa at det var enkelt. Derfor må de endre testingen.

Her er teamet til Stadlober under verdenscuprennene i Lillehammer i desember. Bildet publiseres med tillatelse fra Stadlober. Faren Alois Stadlober står til venstre:

Selv om hun følte at alle mistenkte henne for doping på grunn av nasjonalitet, så føler hun at konkurrentene gir henne støtte.

– Jeg har gode fans og i verdenscupen er alle snille mot meg. De stoler på meg. Det gir meg energien tilbake, sier Stadlober.

Under OL i Pyeongchang hadde Stadlober medaljen nærmest i lommen, så gikk hun feil:

Hun gikk inn rundt 300 000 kroner i premiepenger denne sesongen. Men det er så vidt hun får det til å gå rundt, sånn sett gleder hun seg til å starte i en vanlig jobb etter karrieren. Stadlober har bestemt seg for å fortsette til OL i Beijing i 2022. Dersom motivasjonen er der, så tar hun med seg VM i Planica året etter også.

Publisert: 04.04.20 kl. 15:43

