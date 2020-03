OPS: Kirill Aleksejenko vil ta Fabiano Caruana i hånden for å gi opp – men amerikaneren trekker tilbake hånden. Foto: Lennart Ootes

Caruana sier nei – selv når motstanderen gir opp

I sjakk er et håndtrykk tegnet på at partiet er avgjort. Men VM-kvalik-favoritten Fabiano Caruana (27) trakk til seg hånden da Kirill Aleksejenko (22) ga opp.

Amerikaneren ønsker å gjøre alt for å unngå å bli corona-smittet. Derfor dropper han å ta motstanderne i hånden i den såkalte kandidatturneringen - som pågår for fullt til tross for coronaviruset, og der vinneren møter Magnus Carlsen i VM-match i desember 2020 og januar 2021.

– Etter to runder er Caruana enda større favoritt. Han har fått en god start med remis og seier, mens den på papiret verste konkurrenten har snublet kapitalt, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

Med «den verste konkurrenten» mener han kinesiske Ding Liren, som tapte for landsmannen Wang Hao i sitt første parti, og deretter for Maxime Vachier-Lagrave onsdag.

– Jeg har ingen tro på at Ding Liren kommer tilbake fra to tap, sier Bae.

– Men ved siden av disse to hadde jeg Vachier-Lagrave som en outsider med veldig god psykologisk inngang, og han har også fått en god start. Jeg tror det kan stå mellom disse to, selv om det selvsagt er veldig tidlig.

Med «god psykologisk inngang» mener Torstein Bae at franskmannen plutselig kom inn i VM-kvalifiseringen rett før – etter som Teimur Radjabov fra Aserbajdsjan trakk seg av redsel for corona-smitte.

Det betyr at Vachier-Lagrave har hatt mindre tid til å forberede gode åpninger, men samtidig er alt bare positivt.

– Alt er bare en glede for MVL, sa Magnus Carlsen før turneringen startet. «MVL» er altså forkortelsen for Maxime Vachier-Lagrave.

FAVORITTER: Fabiano Caruana og Maxime Vachier-Lagrave på vei til onsdagens spill i kandidatturneringen. Foto: Lennart Ootes

Både Torstein Bae og Magnus Carlsen holdt Caruana og Ding Liren som sine favoritter før det startet. Nå er riktignok bare to av 14 runder spilt, men for kineseren har det vært et lite mareritt så langt.

Stillingen:

1. Fabiano Caruana, USA 1 1/2.

1. Jan Nepomnjasjtsjij, Russland 1 1/2.

1. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 1 1/2.

1. Wang Hao, Kina 1 1/2.

5. Aleksandr Grisjtsjuk, Russland 1.

6. Anish Giri, Nederland 1/2.

6. Kirill Aleksejenko, Russland 1/2.

8. Ding Liren, Kina 0.

Publisert: 18.03.20 kl. 20:01 Oppdatert: 18.03.20 kl. 20:13

