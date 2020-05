HOLD PRESSEKONFERANSE: Abid Raja (V) og regjeringen holder norsk idrett på pinebenken foran torsdagens seanse, der man vil avsløre om det åpnes for ytterligere idrettsaktiviteter rundt om i landet. Foto: Frode Hansen

Raja-oppfordring for å løse fotballens kvinne-floke

Herrefotball før kvinnefotball? Kulturminister Abid Raja (V) utfordrer sponsorer og Norges Fotballforbund (NFF) på likestilling.

Mandag ble det kjent hvordan fotballforbundet har laget en protokoll for hvordan det kan spilles fotballkamper på toppnivå i tråd med smittevernsbestemmelsene.

Omtrent samtidig ble det klart at landets beste kvinnelige fotballspillere vil ha problemer med å følge regelsettet. De har ofte deltidsjobber og kan ikke gå i isolasjon før og etter fotballkamper.

–Jeg tok opp likestilling for kvinnefotballen i dag. Vi må komme dit, som et likestilt land, at kvinnefotballen ikke står under herrefotballen, sier Abid Raja til VG.

Han innkalte flere idrettsledere til møte i kulturdepartementet tirsdag fomiddag. I 12.30-tiden kom han ut på gaten og møtte media, sammen med idrettspresident Berit Kjøll, fotballpresident Terje Svendsen, håndballpresident Kåre Geir Lio og svømmepresident Cato Brattbakk.

Og mens kvintetten snakket med journalistene, snek både NIF-topp Karen Kvalevåg, toppfotballsjef Lise Klaveness og NFF-topp Pål Bjerketvedt seg ut av bygget.

– Jeg har god tro på at vi finner en løsning på torsdag, sier Raja - og sikter til dagen da norsk idrett håper man får beskjed om at det igjen åpnes for idrett i mer normale former, innenfor gitte smittevernregler.

– Kan det være aktuelt å si nei til herrefotballen dersom ikke kvinnefotballen finner en løsning?

– Når det kommer til likestillingsbiten så er det viktig at idretten tar ansvar. Ansvaret påhviler først og fremst dem. Så skal vi følge opp med nødvendig gulrot og pisk når det er nødvendig. Vi har gode sponsorer i Norge. Samtidig vet vi at sponsorene ikke stiller opp på lik linje når det er snakk om kvinnelige utøvere. Dette er en oppmuntring fra min side, til at de sponser kvinneidretten på lik linje med herreidretten, sier kulturministeren.

Fotballpresident Terje Svendsen erkjenner at man har en utfordring:

– Vi må nok tenke som myndighetene og se for oss en gradvis åpning av fotballen. Det er ikke alle som har ressurser til å starte umiddelbart, sier han til VG.

Han understreker at NFF må være villig til å bidra for å få også kvinnefotballen opp og gå igjen. Konkrete løsninger har han imidlertid ikke klart i dag.

– Det kan være økonomiske bidrag, det er jo for eksempel krav om leger og slikt. Det kan være gjensidig hjelp der det er mulig. Vi må være kreative og finne løsninger, mener Svendsen.

Berit Kjøll sto bare et par meter unna etter at pressekonferansen var over.

– Hvordan skal dere hjelpe Toppserien og kvinnefotballen i gang igjen?

– Det må vi se på. Der er vi utfordret av kulturministeren, og vi skal fortsette dialogen med Lise Klaveness. Vi har en pilot nå, som vi må komme i gang med. Og deretter er mitt ønske å komme skikkelig i gang med hele bredden av toppidretten, sier Kjøll.

– Om piloten gjelder eliteserien, men ikke Obos eller Toppserien, så kan det danne seg et inntrykk av at det er eliten som dyrkes igjen?

– Du kan godt si at det inntrykket kan feste seg, men samtidig måtte vi velge ett pilotprosjekt og det er det vi har jobbet frem. Det er det som setter standarden for alle andre også. Vi skal ikke være redd for det, vi må bare se hvor fort vi kan komme opp med resten, sier idrettspresidenten.

05.05.20

