USIKKER FREMTID: 2020-utgaven av Birkebeinerrittet må avlyses eller utsettes.

Birkebeinerrittet må utsettes eller avlyses: – En krevende situasjon

Sykkelrittet 29. august må flyttes eller avlyses. Birken-leder Eirik Torbjørnsen er heller ikke sikker på at terrengløpet første helgen i september kan gå som planlagt.

Sykkelrittet skulle vært arrangert fra 29. august denne høsten, men går nå en uviss fremtid i møte etter at alle arrangementer med over 500 personer er forbudt frem til 1. september.

– For sykkelfestivalen sin del så er det åpenbart at den må flyttes eller avlyses, sier Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken, til VG.

– Vi har full forståelse for denne forlengelsen og vi støtter fullt opp om avgjørelsene som myndighetene tar, sier Birken-lederen.

Avgjørelse til uken: – Krevende og vanskelig

I mars måtte det tradisjonsrike Birkebeinerrennet avlyses. Deretter ble løpsfestivalen flyttet fra 13. juni til 5. september.

Dermed var planen å gjennomføre en sammenhengende «stor sommeruke» med sykkelrittet siste helgen i august og terrengløpet påfølgende helg.

– Det får vi ikke gjennomført nå, sier Torbjørnsen som heller ikke er sikker på at terrengløpet 5. september kan gå som planlagt.

BIRKEN-LEDER: Eirik Torbjørnsen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Det er ikke sagt noe om hva som skjer etter 1. september og vi vet heller ikke hva som skjer etter det, sier han.

Han sier de vil se på en avgjørelse vedrørende både sykkel- og løpsfestivalen til uken.

– For vår del skaper det et vanskelig og diffust planleggingsgrunnlag. Det følger mye kostnader ved å planlegge et arrangement og vi vet ikke hva som blir åpnet for etter 1. september, sier Torbjørnsen.

– Det er en krevende og vanskelig situasjon å planlegge ut fra denne grensen.

Søkte 2,1 millioner etter ski-avlysning

Etter avlysningen av skifestivalen i mars beskrev Birken-lederen til VG den økonomiske situasjonen for arrangøren var alvorlig.

Torbjørnsen sier til VG at de har søkt 2,1 millioner kroner i kompensasjon etter avlysningen for bortfall av deltakeravgifter.

Her er oversikten over de som har søkt om mest penger fra Kulturdepartementets krisepakke for idrett og frivillighet.

– Det er en relativt beskjeden søknad for en så stor arrangør som oss, men vi har gjort den jobben vi følte vi måtte gjøre for å lene oss minst mulig på det offentlige, sier han.

– Med disse grepene og hjelpen vi har fått endte vi opp med å søke 2,1 millioner i kompensasjon i stedet for et tosifret beløp.

Han beskriver flere av arrangørens leverandører og partnere som «svært velvillige» i arbeidet med å redusere fakturaer på mange millioner som skulle vært betalt.

Det har også blitt tatt tøffe kostnadskutt i organisajonen og Torbjørnsen sier store deler av staben hans nå er permittert.

– I tillegg hadde vi en frivillig ordning der deltagerne kunne donere sin startavgift. Der fikk vi inn betydelige beløp og vi er svært ydmyke og stolte over at så mange bryr seg om oss, sier Torbjørnsen.

Publisert: 25.04.20 kl. 14:43

