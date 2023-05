DEBUTERER: Sven Erik Bystrøm avbildet før en etappe i fjorårets Arctic Race of Norway. Tirsdag ble han tatt ut på Intermarchés lag til Giro d'Italia.

Bystrøm debuterer i Giro d'Italia

Sven Erik Bystrøm (31) blir en del av Intermarché-troppen til årets Giro d'Italia. Rogalendingen sykler Grand Tour-rittet for første gang.

Uttaket ble bekreftet av Intermarché-laget tirsdag.

Bystrøm reiser til Italia sammen med Niccolò Bonifazio, Laurens Huys, Arne Marit, Simone Petilli, Laurenz Rex, Lorenzo Rota og Rein Taaramäe.

Det blir sjette gang Bystrøm stiller i en konkurranse på Grand Tour-nivå, men han har aldri før prøvd seg i Giroen. Tidligere har han kjørt Tour de France (2) og Vuelta a España (3).

Fra før er det klart at DSMs norske duo Andreas Leknessund og Jonas Iversby Hvideberg skal sykle Giro d'Italia. Etter planen skal også tempoverdensmester Tobias Foss være med for Jumbo-Visma, men deltakelsen er usikker etter at han nylig ble syk og måtte bryte Tour de Romandie.

Giroen starter lørdag og varer fram til 28. mai. I alt skal det sykles 21 etapper.